Dibu Martínez mostró toda la intimidad de un nuevo asado de la selección en Kansas: “Todo light”

Mientras la selección argentina se prepara para el partido del lunes contra Austria por la segunda fecha del Grupo J, el plantel y el cuerpo técnico de la Scaloneta realizaron este viernes por la noche el clásico asado, que estuvo como siempre a cargo del chef Diego Iacovone. Emiliano “Dibu” Martínez mostró todos los detalles de la parrilla y, fiel a su estilo, bromeó: “Todo light, todo light”.

Las provoletas y los choris presentes en el asado de la selección argentina (Foto: @emi_martinez26)

A través de un video en sus historias de Instagram, el arquero compartió lo que estaba cocinando el chef de la selección y hasta se dio el lujo de bromear con él. “¿Qué tenemos acá, Dieguito?“, le preguntó el futbolista del Aston Vila. “Tenemos provoleta, chori, molleja, bife de chorizo”, le respondió Iacovone.

Ante las decenas de provoletas y chorizos que se veían en las parrillas, El Dibu preguntó: “¿Dónde está el nutri? Que se quede en la cocina, ¿no?“. “Lo llamé pero no me atendió”, agregó el chef en todo jocoso. “Todo light, todo light”, afirmó el arquero, mientras hacía un primer plano a la carne asándose en la parrilla.

Lautaro Martínez y Giuliano Simeone también disfrutaron de un momento al lado de la parrilla (Foto: @emi_martinez26)

“Hay ensaladas varias”, lanzó un colaborador, para agregarle más comicidad al clip mientras Martínez iba presentando a los presentes, que reían ante las intervenciones del campeón del mundo.

Junto al Dibu también estaban Lautaro Martínez y Giuliano Simeone supervisando que esté todo en orden en el asado. Sonrientes, saludaron a la cámara y asintieron ante las bromas del arquero. Por último, el número 23 cerró el video con un tremendo elogio para Iacovone y su habilidad en la parrilla: “El mejor, lejos”.

Simeone compartió una foto del asado en sus redes

Giuliano, más tímido, compartió también contenido sobre el asado en sus redes sociales. El mediocampista sólo subió una foto de la parrilla donde se ven los chorizos, las mollejas y la carne a lo lejos. Se limitó a colocar corazones con los colores de la bandera argentina, muy distinto al estilo gracioso y verborrágico del arquero de la selección.