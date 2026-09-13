Del Rey y sus hijas a Rafa Nadal: los famosos presentes en la Fórmula 1 en Madrid

La Fórmula 1 regresó a Madrid tras 45 años de ausencia y el circuito de Madring se convirtió en el epicentro de la escena social. El Rey Felipe VI asistió este domingo al Gran Premio junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía. La familia real saludó a autoridades y mantuvo un encuentro con los pilotos Carlos Sainz y Fernando Alonso en el box de la FIA. El Jefe del Estado entregará el trofeo al ganador al finalizar la carrera.

La presencia de Rafa Nadal desató el entusiasmo en el sector del paddock. El extenista visitó el motorhome de Ferrari y destacó la importancia del evento. “Madrid es una referencia y estoy encantado con poder vivir un acontecimiento de este calibre en la ciudad”, declaró el deportista a la prensa. Entre los asistentes destacó también David Beckham, quien recorrió las instalaciones con elegancia y mantuvo contacto cercano con sus seguidores.

Rafa Nadal revolucionó el GP de España con su presencia

El ámbito futbolístico tuvo una representación masiva: Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, acudió al trazado madrileño y despertó el interés de los aficionados. El entrenador José Mourinho también dijo presente tras confirmar su asistencia por la victoria de su equipo, mientras que Vinicius Jr. recorrió el paddock junto a la influencer Virginia Fonseca. Otros rostros ligados al fútbol, como Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Luis Figo y Diego Simeone, también disfrutaron de la actividad automovilística.

Simeone se acercó a saludar a Ferrari y le dejaron un cariñoso mensaje en redes: "Siempre bienvenido" X (@ScuderiaFerrari)

El mundo del espectáculo aportó su cuota de glamour con figuras como Ana Mena, quien lució un look lencero, y el cantante Luis Fonsi, captado durante los entrenamientos del sábado. Los actores Jaime Lorente y Blanca Suárez compartieron la experiencia junto a colegas del sector. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida supervisaron la jornada. La logística incluyó además a leyendas como Raúl González Blanco, Iker Casillas, David Silva y Fernando Llorente, quienes participaron en exhibiciones de pádel organizadas en el predio.

Gran parte del plantel de Real Madrid dijo presente, como Courtois, Rodrygo, Bellingham, Militão, Dumfries y más Redes sociales

El buen arranque de Franco Colapinto

El Gran Premio de España de la Fórmula 1 generó un impacto inmediato en las plataformas digitales debido a la actuación destacada de Franco Colapinto. El deportista argentino, quien partió desde la novena posición, exhibió una destreza técnica notable en los metros iniciales de la carrera. El joven conductor superó a Oscar Piastri y a Liam Lawson antes de completar la primera vuelta. Este avance le permitió escalar hasta el séptimo lugar de la grilla en el trazado de Madring. Todo esto lo realizó frente a las grandes celebridades que están presentes hoy ahí.

Franco Colapinto tuvo una buena largada y escaló dos puestos

La comunidad virtual reaccionó con entusiasmo ante la capacidad del piloto para ganar terreno frente a competidores directos. Los fanáticos destacaron esta habilidad para las largadas, una característica distintiva en su desempeño dentro de la máxima categoría automovilística. Esta proeza ocurrió bajo condiciones de alta temperatura en el circuito español, un factor que exigió máxima precisión desde el inicio del evento. Mientras Lando Norris mantuvo el liderazgo tras la partida, la atención del público argentino se centró exclusivamente en el progreso de su compatriota.