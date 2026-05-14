Diego Milito habló tras la eliminación de Racing y apuntó contra el arbitraje: “Hoy fue un partido vergonzoso”

Diego Milito tomó la palabra después de la eliminación de Racing ante Rosario Central y dejó una de las declaraciones más fuertes de la noche en el Gigante de Arroyito. El presidente de la Academia habló en lugar de Gustavo Costas y cuestionó con dureza al arbitraje tras la caída 2-1 en el alargue por los cuartos de final del Torneo Apertura.

“Hoy nos sentimos una vez más robados porque creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente tristes, sino con ese enojo de decidir hasta cuándo”, afirmó Milito, todavía golpeado por la derrota y por el desarrollo de un encuentro cargado de tensión. El Príncipe fue el único protagonista del club de Avellaneda en brindar declaraciones a la prensa y dejó varias bombas.

"NOS SENTIMOS ROBADOS"



💣 Diego Milito, presidente de Racing, desde Rosario pic.twitter.com/zuBNHhjyfl — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Racing terminó el partido con nueve jugadores por las expulsiones de Adrián Martínez, tras un brazo en la cara a Emanuel Coronel revisado en el VAR por el árbitro Darío Herrera, y Marco Di Césare, por doble amarilla. La roja a Maravilla, que en primera instancia había sido tarjeta amarilla, generó una fuerte reacción en el banco visitante. Más tarde, con la de Di Césare, otra explosión con insultos directos al juez, que decidió sacar de la cancha también a Gonzalo Costas, hijo y ayudante del entrenador.

Milito evitó apuntar directamente contra Herrera, aunque dejó claro su malestar por el arbitraje y el funcionamiento general del fútbol argentino. “Pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso desde mi punto de vista. Creo que todos lo han visto”, sostuvo.

Antes de las críticas, el dirigente felicitó al plantel por el esfuerzo en Rosario, en el que llevaron el partido al alargue con uno menos, antes de que llegara la segunda expulsión. “Quiero felicitar a todos los jugadores, que han hecho realmente un gran partido. Han representado el escudo y la camiseta como Racing quiere y estoy realmente orgulloso”, expresó. Además, dejó en claro que no respondería preguntas.

Después profundizó sobre el clima que atraviesa el fútbol local y pidió una reflexión más amplia. “Creo que el fútbol argentino está roto. Creo que no va para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores e hinchas, tenemos que reflexionar”, señaló. El mensaje, sutilmente con la AFA, es una fuerte puesta de postura de la Academia.

¡Atención a la frase con la que cerró su conferencia de prensa Diego Milito en Rosario! 💣 pic.twitter.com/mMgV19iAVw — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2026

Milito también aseguró que está dispuesto a involucrarse en posibles cambios estructurales. “Estoy acá para decir que estoy a plena disposición para poder empezar a reconstruir una época en nuestro fútbol argentino”, sentenció.

Racing había comenzado en ventaja con el gol de Matías Zaracho y resistió durante buena parte del segundo tiempo con Facundo Cambeses como figura. Rosario Central empató a través de Gastón Ávila y terminó imponiéndose en el alargue gracias a un remate de Enzo Copetti, que eligió no festejar el tanto decisivo por su pasado en la Academia. Sin embargo, nuevamente quedan las polémicas en el foco de la atención.

Las fuertes críticas de Diego Milito contra el arbitraje

La eliminación profundiza un momento sensible alrededor de Racing, que llegó a los playoffs en medio de cuestionamientos y encontró algo de alivio con la clasificación ante Estudiantes, en la que también se quejaron respecto del arbitraje. Esta vez, en cambio, la bronca se trasladó directamente en las palabras de Milito, como principal voz del enojo académico.