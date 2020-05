El gol de Ernesto Grillo a los ingleses en 1953. 01:16

14 de mayo de 2020

El 14 de mayo se conmemora el Día del Futbolista Argentino en nuestro país por un gol de Ernesto Grillo a Inglaterra en 1953. Fue el gol del empate de la selección argentina, que luego remontó el partido y ganó 3 a 1.

La exquisita definición de la jugada por parte de Grillo y la expectativa que había en torno al partido dieron lugar a una celebración popular tan grande que desde allí en adelante se honra a los futbolistas argentinos cada 14 de mayo .

"Fue el partido más importante de mi vida", afirma Rodolfo Micheli , autor del segundo gol argentino aquel jueves de mayo. El exdelantero de Independiente tiene 90 años, pero recuerda vivamente ese 14 de mayo. Desde su casa en Olivos le cuenta a LA NACION sus memorias de aquella jornada maravillosa.

Rodolfo Micheli, con la camiseta de Independiente en un clásico contra Boca en la Bombonera. Micheli es presidente de la Mutual de Futbolistas Argentinos. Crédito: gentileza familia Micheli

"Ese partido generó una expectativa inmensa , ni en una Copa América habíamos vivido algo así -dice Micheli-. Íbamos a jugar contra los inventores del fútbol. En esa época Inglaterra era una superpotencia mundial. Y eso provocó que le gente se mantuviera en silencio. Había una multitud en la cancha. El juego comenzó a las cuatro de la tarde, pero al mediodía ya estaba medio lleno el Monumental. Y fue el partido más silencioso que yo recuerde ".

"Los jugadores ingleses impresionaban"

"Nos habíamos concentrado una semana antes para el partido, en Ezeiza. Todas las noches, después de la cena, venía a charlar con nosotros Eliseo Mouriño, que jugaba en Boca, y era admirador nuestro. Él era un estudioso del fútbol del mundo y conocía cómo jugaban los ingleses. Nos explicaba que tenían un estilo de pases largos y rápidos y nos recomendaba hacer nuestro juego de toques cortos y dominio de pelota, que a ellos nos les gustaba. Mouriño era una gran persona y hubiese sido un técnico extraordinario (N de la R: falleció en un accidente aéreo en Chile, en 1961, a los 34 años)".

Micheli refiere cómo fue encontrarse con los británicos en el campo: "Los jugadores ingleses impresionaban. Eran físicamente superiores a nosotros y tenían una vestimenta distinta, usaban los pantalones más largos y las camisetas más holgadas".

Grillo sacudió la red del conjunto europeo al cabo de una maniobra basada en la habilidad y la astucia. Se lo llamó el "Gol Imposible" y una foto del instante preciso en que la bola ingresa al arco fue la tapa de El Gráfico.

La delantera completa de Independiente

"Argentina formó como cinco jugadores de Independiente , tres de Racing y tres de Boca . Fue el único caso en el mundo que la delantera completa de un club (N de la R: Micheli, Cecconato, Lacasia, Grillo y Cruz), nos llamaron la 'delantera internacional'. A mí me contó personalmente Valentín Suárez, un gran dirigente de la AFA, que él le propuso al técnico Guillermo Stabile que nos convocara a los cinco: 'Nos busques más, tenés la delantera de Independiente que hace tres goles por partido y se conocen de hace años'. Stabile le hizo caso, y ese día contra los ingleses cumplimos con el promedio: les hicimos tres.

"Del partido en sí -prosigue Micheli- recuerdo que no se permitían hacer cambios en el segundo tiempo, entonces, cuando faltaba un minuto para que termine el primer tiempo, entró Tucho Méndez por Cecconato. Stabile ya nos había dicho con anterioridad que iba a hacer ese cambio, estaba pactado".

Grillo hoy sería sensación. Era guapísimo y le pegaba fuerte con las dos piernas. Jugaba con las medias bajas Rodolfo Micheli

"El 9 de ellos, Taylor, nos metió el primer gol de cabeza. Era un muchacho joven, tenía 20 años y un físico bárbaro. Enseguida empató Grillo, antes de que termine el primer tiempo. Yo metí el 2 a 1 cuando iban catorce del segundo tiempo: vino un centro de la izquierda, rematé y entró. Después Grillo hizo el tercero como a los 30 minutos".

"Esa tarde tuvimos el gusto de darle un apretón de manos al presidente Juan Domingo Perón . Después, a la noche, hubo una cena de camaradería con las dos selecciones en un hotel del centro".

Tres días más tarde, el 17 de mayo, se jugó la revancha, con casi 93 mil espectadores. La lluvia castigó a la multitud y permitió que se jugaran solamente 23 minutos.

El recuerdo de Grillo y los mejores de siempre

"Grillo hoy sería sensación. Era guapísimo y le pegaba fuerte con las dos piernas. Jugaba con las medias bajas. Tenía días en que sentía al máximo los partidos y días en que no tanto. En estos últimos lo que hacía era agacharse, cuando la pelota estaba por otro lado del campo, agarrar un poquito de pasto y ponérselo en la boca, para 'sentir' y conectarse con el juego. Era el mejor de aquella delantera de Independiente".

De los jugadores actuales, Michelo admira a Messi . "Es un fuera de serie, incomparable, el mejor de la historia", opina. Y luego pone a Maradona y a Di Stefano en el podio de los futbolistas argentinos de todos los tiempos. "A Di Stefano lo vi cuando en 1954 le ganamos 6 a 0 con Independiente en el Bernabéu en una gira. Era un jugador de toda la cancha. Fabuloso".

Cuando me preguntan qué me dio el fútbol siempre respondo lo mismo: todo. Y no me quitó nada.