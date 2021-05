Mario Pergolini opinó sobre Edinson Cavani y lanzó un dardo contra Juan Román Riquelme: “Dije desde el primer día que no iba a venir a Boca”

Mario Pergolini aprovechó el espacio en su programa de radio “Maldición, va a ser un día hermoso”, de Vorterix, para opinar acerca del pase frustrado del uruguayo Edinson Cavani a Boca Juniors, después de que se confirmara que el delantero firmó un nuevo contrato con el Manchester United, donde se destaca como goleador.

“Che, no vino Cavani, hablando de abono. Yo te había dicho desde el primer día ‘Cavani no va a venir’”, manifestó el periodista y ex vicepresidente de Boca sobre la noticia de los últimos días, a lo que Nacho Corral contestó, en la misma línea: “Pero estaban diciendo que venía, que ya estaba buscando casa”.

Edinson Cavani renovó contrato con el Manchester United PAUL ELLIS - AFP

Pergolini, con tono jocoso, siguió sobre el uruguayo: “Se enteró quién manejaba la cuenta de los jugadores, de Fernando Sosa y Leo Burnett, que maneja todo lo que es los jugadores... les recuerdo que es de River el que está manejando todo eso. Yo creo que lo están haciendo a propósito”.

Después el periodista y sus colegas bromearon con la razón por la que el delantero del United supuestamente tomó la decisión. “Estaba viendo TyC pero se pusieron a rapear y no se pudo ni enterar”, lanzó el exdirectivo de Boca.

A su vez, Pergolini planteó una indirecta contra Oscar Ruggeri al agregar: “Y después puso ESPN y vio que estaba todavía alguien del ’86 contando sus anécdotas del fútbol y dijo ‘acá tampoco’”.

Por otro lado, Corral añadió en el mismo sentido: “Y dijo ‘pará, voy a poner un canal de aire’ y lo vio a [Alejandro] Fantino vestido de caballero medieval”.

Después de bromear con el tema, escucharon el video que Cavani publicó en sus redes con el anuncio de su continuidad en el Manchester United y Pergolini preguntó “¿Te llamó?”, en referencia a Juan Román Riquelme aunque no lo nombró explícitamente. “¿No venías a Boca?”, agregó con ironía.

Por último, analizó el mensaje del uruguayo: “Claro, salió el jugador. Algo que Fernando Sosa jamás haría, dejar hablar a un jugador. Restringido y poco. Y contando más que nada ideología”.

LA NACION