Mario Pergolini sigue disparando: ahora apuntó contra Marcelo Gallardo y la Conmebol

El conductor, empresario y ex vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, que hace dos días se había burlado, sin mencionarlo, de Juan Román Riquelme, que ocupa hoy su cargo, por el pase frustrado de Edinson Cavani, este jueves cargó con dureza contra Marcelo Gallardo y la Conmebol.

“Ver llorar a Marcelo Gallardo no me dice nada. Siempre llora. O llora o va al escritorio”, sostuvo en el programa que conduce en Vorterix, la radio de la que es propietario, sobre el DT de River, mientras observaba la repetición de unas imágenes del partido del miércoles por la noche entre Junior de Barranquilla y el equipo millonario. En ese momento, el entrenador estaba siendo víctima de los gases lacrimógenos que invadían la cancha por los disturbios que había alrededor del estadio colombiano en el que jugaban por la Copa Libertadores.

“Estaban jugando a la pelota y ponían reggaeton para no escuchar los tiros... Ni Hitler se animó a tanto. Subir la música para que no se escuchen los tiros. Es como levantar el volumen para no escuchar los gritos de la tortura”, profundizó en el tema, poniendo el foco enseguida en la idea de la continuidad de los torneos de la Conmebol. “Entiendo que lo harán por la plata, seguir jugando sólo por el dinero. No entiendo la insistencia en jugar la Copa América en el continente que está peor en enfermedades, está violento, está inestable”, amplió.

Y lejos de limitarse a la actualidad, lo comparó con su experiencia. ’'Cuando estaba como dirigente en Boca hice un comentario: dije que en la Conmebol son todos daltónicos porque siempre el VAR beneficiaba al de rojo y blanco. Por eso, Boca fue multado con 30.000 dólares, se los descontaron de los premios. ¿Cuánto habría que cobrarle a la Conmebol por poner en riesgo a todos? Ya no hablo de lo moral, de que la gente la está pasando mal, de que la región está en un momento crítico”, completó.

