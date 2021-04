Los integrantes de Superfútbol chicanearon a Diego Díaz en su ausencia: “Un conductor elegante”

El conductor de “Superfútbol”, Diego Díaz, se ausentó este jueves al programa y sus compañeros lo bromearon a la distancia. El periodista deportivo Agustín Fantasía ocupó su lugar, del mismo modo que lo había hecho ayer, y abrió la edición de hoy aclarando que “aguardan” por el regreso del animador titular.

Luego, el panelista Tony Serpa pidió la palabra y le dijo a su conductor: “¿Cómo estás, Agustín? Mi primera reflexión es que estoy muy contento de tener un conductor elegante. Saludos a Diego”, lanzó el cronista hincha de Boca Juniors. Entre risas, Fantasía respondió, para despejar todo conflicto: “Te esperamos Dieguito, por favor, Te estamos esperando”.

Un rato más tarde, el periodista aclaró que quería recibir la “bendición” de Díaz para hablar de San Lorenzo, equipo del que es hincha: “Estoy chequeando el teléfono para ver si tengo mensajes de Diego Díaz, pero nada che”. Acto seguido, el periodista dijo que “aprovechaba” la ausencia de Díaz para invitar al panelista Daniel Fava a que hiciera una presentación en el frente del programa: “Es la primera vez”, agregó.

Diego Díaz protagonizó un duro cruce con Gustavo López

La semana pasada, el exfutbolista había chicaneado a Agustín por el mismo motivo, a raíz de una sección del programa que presenta el joven cronista y por el cual se ubicó al frente del programa: “Al final, lo logró, porque era lo que quería con este espacio. Raro que no se paró (Daniel) Fava también para tomar este lugar”, señaló Díaz en aquella ocasión.

El también actor conduce ahora la noche de Radio Continental, y desde allí, cruzó a su colega Gustavo López, con quien por estas horas mantiene un cruce dialéctico. Sin nombrarlo, el animador había hablado tras el clásico de Avellaneda acerca de “algunos periodistas que cruzaron una raya, que todavía no están blanqueados más allá de que todos nos damos cuenta porque los hilos de la marioneta están demasiado a la vista, tienen el grosor de una soga”.

Gustavo López, enfrentado con Diego Díaz

Sobre el último partido entre Racing Club e Independiente, López había indicado que el árbitro Mauro Vigliano, quien sancionó un penal incorrecto al final del encuentro, debía “retirarse”.

La respuesta del “Flauta” no se hizo esperar por los comentarios de su colega, y en su programa de Radio La Red, contestó: “Yo no tengo problemas con nadie, pero me decís ‘que lindo que sos, que fenómeno’ y de repente te das vuelta y te clavan un puñal”.

LA NACION