Gustavo López le respondió a Coscu sin nombrarlo: “Falta el respeto”

El cruce entre el conductor argentino Gustavo López y el streamer español Ibai Llanos marcó un hito en el contexto de la convivencia de las nuevas plataformas con los medios tradicionales. A partir de los dichos de López, se produjo un gran debate en las redes en torno al periodismo y la comunicación.

Una de las voces que más fuerte se expidió al respecto fue la del presentador argentino Coscu, quien en un video publicado en su canal de Youtube, reaccionó ante el comentario de López sobre Ibai a través de la nota publicada en LA NACION.

Esta semana, el animador radial volvió a referirse al tema, y aprovechó para aclarar quién era el destinatario de sus palabras: “La verdad que la crítica mía no fue tan dirigida a él, sino a los jugadores, que preguntan: che, ¿cuántos seguidores tiene? 6 millones. Ah, entonces le doy nota”. Además, el comentarista de fútbol reiteró que “no lo conocía a Ibai”, y que eso, en sí mismo, no es un “pecado”.

Gustavo López cruzó al streamer Ibai Llanos

“Nosotros, los que nos dedicamos hace mucho tiempo a la radio, la televisión, a los medios gráficos, a los portales: no conocemos el mundo de las redes, de los youtubers, y de los streamers. (...) Y ellos, que son más jóvenes y están en el mundo de las tecnología nueva, no conocen el mundo de la televisión y la radio. Que yo no lo conozca a él no es un pecado, y que ellos no me conozcan a mí, tampoco es un pecado”, explicó.

Luego, el periodista Daniel Fava le recordó a López que en la semana de su cruce con Llanos, llegaba a su casa y sus hijos le decían: “Salió Coscu con López”. “No sé quién es, no lo conozco”, le respondió el animador radial a su compañero.

Tras la aclaración de Fava de que se trata de “un youtuber argentino”, López contestó: “Yo no lo quiero nombrar, porque no le quiero dar publicidad a nadie. Aparte, alguno, falta el respeto”.

LA NACION