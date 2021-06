Diego Godín: “Ser capitán es más que llevar una cinta, y ese poder tenés que usarlo”

Cada vez que siente que hace falta, esta historia la cuenta el propio ‘Maestro’ Tabárez. Le gusta que corra por los pasillos del complejo Celeste y llegue hasta el último rincón de Uruguay. Es la historia de un botija de 4 años que había salido a cazar perdices con su padre por las afueras de Rosario, un pueblito del departamento de Colonia, a 130 kilómetros de Montevideo. Una distracción, una travesura, un resbalón y al pequeño lo arrastró la corriente de un arroyo que había crecido después de un temporal. Nadie se explicó nunca cómo se escapó de la fuerza del agua, cómo volvió a la orilla. El ‘Maestro’ dice algo que todos saben, que sobreponerse a las adversidades va formando el carácter. Y él tiene a mano a su capitán para confirmarlo. El botija era Diego Godín.

Luis Suárez y Godín, el arquero y el goleador... ¿cómo? Una linda historia de la intimidad charrúa Richard Heathcote - Getty Images Europe

La superación es el secreto. El deseo de trascender. En la infancia de Godín y en su madurez, a los 35 años, capitán charrúa, el hombre con más partidos en la historia de Uruguay. “¿Y ustedes cómo hacen...?, esa es la pregunta que en Europa he escuchado tantas veces. No entienden el fenómeno de Uruguay. Y es cultural, eso respondo. El fútbol es cultura en Uruguay. Nacés y tenés una pelota bajo el brazo. Si no sos jugador de fútbol…, ¿qué? Es difícil imaginarte jugando a otro deporte en Uruguay. Esa es nuestra realidad. Y la historia, el peso de nuestra historia: Uruguay y sus campeonatos del mundo, los olímpicos, las Copas América, dos clubes con una enorme impronta internacional… Todo eso te empuja y te hace crecer con una cultura futbolística que indiscutiblemente aparece a la hora de competir. Los uruguayos nos juntamos en la selección y somos un grupo de amigos, nos defendemos a muerte y se respira una energía increíble. El futbolista uruguayo es noble, muy noble, sale a cualquier parte del mundo y se adapta a todo. Compite, va para adelante y ofrece respuestas. Por eso nos respetan”. Está convencido de que ese fenómeno de identidad no se consigue en ningún otro rincón del planeta.

Escucha Diego el contraste con la Argentina. Uruguay regó su historia, la alimentó con títulos en las Copas América de 1995 y 2011 y dejó una huella imborrable en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la Argentina los subcampeonatos han sido casi una condena, y cualquiera que tenga menos de 28 años no ha visto campeona a la selección.

“Nosotros volvimos cuartos del Mundial de Sudáfrica, pero nos recibieron como héroes. Se generó una bola de nieve muy positiva, se recuperó un ida y vuelta increíble con el pueblo, la gente se sintió identificada con nosotros. Esa energía nos llevó a ganar la Copa América 2011 y a clasificar consecutivamente a los últimos mundiales, algo que Uruguay lo vivía con altibajos e interrupciones. La gente se siente orgullosa de Uruguay. Te diría que en los últimos 15 años los niños han crecido siendo hinchas de la selección; cuando jugábamos en el Centenario con gente, veías a los niños y a las niñas con las camisetas de Suárez, de Cavani, de Muslera, de Forlán... y antes, tal vez se compraban la de Barcelona, la de Real Madrid, la de Manchester, la de Nacional y la de Peñarol, pero no la de la selección. Hoy sí, y están identificados y orgullosos de sus jugadores que representan al país. Es un logro que va más allá de lo futbolístico y habrá que reconocérselo principalmente al ‘Maestro’ Tabárez.

Mañana se cruzarán la Argentina y Uruguay en la Copa América. Pero hoy el plantel cumplirá el ritual, como cada jornada previa a los partidos desde hace 15 años. Godín fue uno de los fundadores del ‘fútbol informal’. El picado interno. Con reglas, con burlas y campeones. “En cada citación, si llegan nuevos compañeros..., enseguida vas a hablarlo si te interesa para tu equipo. ‘Vos venís conmigo…’ Hay que estar atento porque si no te duermen”, revela Godín, referente de un equipo. Del otro lado, Luis Suárez. Pero hay una particularidad: Godín es delantero y Suárez el dueño del arco rival. “Anda mejor Luis bajo los palos que yo en ataque”, acepta el Faraón. “Los delanteros vivimos con esa presión, viste”, bromea.

Una voz fuerte, dispuesta a hacerse escuchar: "Nuestros mensajes llegan a los hogares de todo un país. No lo elegimos, pero nos tocó" Archivo

Hoy habrá un nuevo capítulo del ‘fútbol informal’ en Brasilia, y desde mañana volverá la acción oficial. La Copa América, la sexta para Godín. Como para Lionel Messi. “La vivo como la última, porque así será, ya no jugaré otra. Hay un tema generacional, detrás viene gente joven y hay que hacerle lugar. No la vivo con tristeza, estoy disfrutando del día a día, quizás, porque sé que se va acercando el final. Venimos de dos partidos por las eliminatorias en los que no jugamos muy bien y no logramos ganar [0-0 con Paraguay y Venezuela]. No descubro nada si digo que estas eliminatorias serán muy parejas hasta el final. Pero tenemos un buen equipo, una linda mezcla de gente joven y grande. Y la gente joven ya tiene experiencia y juega en grandísimos equipos de Europa. Estamos preparados para hacer una buena Copa América, además, con el empuje de nuestra historia: cada vez que Uruguay va a la Copa América, yo no te digo que vamos a ganarla sí o sí, pero somos favoritos.

–Es extraño escuchar a un protagonismo asumir el favoritismo.

–Porque lo impone la historia, la tradición. Y porque así lo exige nuestra gente. Después, la que habla es la cancha, claro. Hay un gran gran favorito, uno que hoy está por encima del resto futbolísticamente, que es Brasil. Está un escalón por encima del resto y sus resultados los certifican. Es el campeón actual, juega en su país, no perdió ningún punto en las eliminatorias… Pero en una Copa América cambia la cosa, y en un mata-mata, en una eliminación directa o en una final, puede pasar de todo. Entonces, equipos como Uruguay siempre van a ser favoritos.

–Con ese criterio, ¿la Argentina es favorita?

–Pero por supuesto, ¿qué duda hay? Y más teniendo al mejor jugador del mundo.

–Uruguay estuvo libre en la primera fecha y debutará contra la Argentina. ¿Es mejor o peor?

–Tocó así, no podemos cambiar nada y así lo afrontamos. Enfrentar a Argentina, por supuesto nos pone en alerta. Nosotros ya llegamos con el despertador sonando por estos dos últimos partidos de eliminatorias que nos han hecho reaccionar. Llegamos a jugar con Argentina con la máxima motivación, concentración y precaución por la categoría de las individualidades de Argentina.

Diego de entrecasa, buen asador; le queda un año de contrato en Cagliari, con opción a uno más, y luego volverá para residir en Uruguay. ¿Jugará en Cerro, en Nacional? No lo definió, pero sí sabe que hará el curso de técnico Twitter

–Sos el único jugador que, desde 2006 hasta hoy, coincide con todo el ciclo Tabárez. ¿Quién es Tabárez?

–Es la piedra donde se sustenta todo. Por supuesto que los resultados han sido un gran respaldo, pero con el correr de los años, el ‘Maestro’ ha podido marcar una línea de trabajo dentro de la selección, dentro de la AUF, desde la Sub 15 hasta el que llega a la absoluta. Desde pequeños se les enseña lo que significa la selección, el sentido de pertenencia y las reglas con las que se convive en la selección. El ‘Maestro’ es un buen técnico, claro, con muchísima experiencia, pero fundamentalmente es un gran gestor de grupo. Continuamente está educando, enseñando…, es una persona que te genera muchísimo respeto. Y él te trata con mucho respeto también. Me acuerdo de sus primeras charlas en la selección: lo que nos exigía, y digo exigía, era comportamiento por encima de los resultados. Nos decía que quería cambiar la imagen de Uruguay, que ya no quería ver a Uruguay al final de un amistosos en peleas, que no quería ver más expulsados. Que quería jugar al fútbol y buscar resultados, pero a través de una conducta en la cancha. Lo repetía tantas veces que, recuerdo, hasta me causaba gracia por entonces, pero de tanto insistir eso quedó para siempre en nosotros.

–¿Quién es el mejor uruguayo de los últimos 30 años? Enzo, Sosa, Recoba, Forlán, Suárez, Cavani...

–Yo no se decirte quién ha sido el mejor, me tocó vivir con las dos generaciones, la pasada y la de ahora…, pero Diego Forlán, Luis Suárez y Edi [Cavani] han sido las tres estrellas de Uruguay a nivel mundial. Mi ídolo de chico siempre fue Francescoli, sí, con 10 años todos los de mi generación soñábamos con ser él, jugar con la 10, ser el capitán de la selección, ganar títulos… Francescoli ganó tres Copas América. Hoy decir Francescoli en el mundo es sinónimo de un fenómeno.

–Hace unos días te enojaste con la Conmebol por el uso del VAR. ¿Es la reacción de un capitán?

–Cuando un árbitro se equivoca no digo nada, porque también se equivocan a favor. Pero esto me pareció algo demasiado llamativo, porque no fue un error de interpretación. Acá se equivocaron en algo tan evidente que te quedás preocupado, porque decís: ‘¿Es de mala intención o realmente los que te están conduciendo no saben hacerlo?’. Tienen la herramienta, la están viendo y la utilizan mal…, y, eso me molestó, me puso muy mal y lo manifesté. Es que me indignó y me llenó de impotencia. Esos dos puntos mañana te pueden costar no ir al Mundial. Yo no reniego del VAR, pero por favor que lo sepan utilizar.

–Esta Copa América es atípica. Precedida de cambios de sede por agitaciones callejeras, por la pandemia que atraviesa la región…

–La envuelve un contexto político, digamos las cosas como son. Se puede mirar de dos lados, y se pude estar de acuerdo o no. Como en la vida misma. Yo me refiero exclusivamente a la experiencia sanitaria del fútbol, yo no puedo hablar desde el plano comunitario de la salud. Los futbolistas venimos jugando con esta situación de pandemia hace mucho tiempo, en los momentos más críticos en Europa y también en Sudamérica. Entonces, como voy a decir yo que no quiero jugar, cuando aquí el campeonato uruguayo se está jugando, cuando en Brasil y en la Argentina se siguió jugando, lo mismo que las copas Libertadores y la Sudamericana. Nosotros somos unos privilegiados. Ahora, yo me puedo solidarizar con la población, desde luego, pero desde los futbolístico-sanitario no veo por qué no se debía jugar la Copa América cuando se juega en todas las partes del mundo. Por eso digo que, en realidad, todo está envuelto en un contexto político, social y económico, que también pesa en las decisiones, y hace que de un lado se vea que está bien jugarla y del otro se ve que está mal.

–Se habló de boicot. ¿Conversaron los capitanes?

–No voy a entrar en detalles, pero sí seré sincero: hubo contactos entre muchos de los capitanes y cada uno planteó su opinión y sus argumentos. Porque para decir si se tiene que jugar o no, vos debés tener un argumento sólido para que los demás te sigan o no. Cada uno planteó lo que pensaba y no paso más que eso. Después, el único que subió un comunicado, más que nada solidarizándose con su población, fue Brasil. Pero ahí termino, no paso más que eso.

–Vos tuviste una grieta interna. Suárez y Cavani, primero, hicieron público su rechazo.

–Sí, pero bueno… Ellos lo dijeron desde el lado social. Vos no podés llegar con alegría cuando se están muriendo personas o hay muchos contagios … Vos no podés decir ‘esto es una fiesta, es una alegría, hay que ir a jugar’. No. Primero hay que empatizar con la gente que la está pasando mal. Pero nosotros, los futbolistas de selección, no teníamos excusas ni motivos por los cuales no jugar. Es un tema tan sensible, y tan politizado, que debemos ser muy cuidadosos. Nosotros somos personas que tenemos mucha llegada al pueblo, a la gente.

Con Diego Lugano como respaldo, otro caudillo de mil batallas del que Godín heredó la cinta de capitán; ¿el contexto? otro clásico con la Argentina, con Icardi presente Buda Mendes - Getty Images South America

–¿Es consciente el futbolista de ese poder?

–Somos capaces, a través del fútbol, de nuestra selección, de unir a diferentes religiones, partidos políticos, culturas… Es una responsabilidad. Y esa responsabilidad es divina, y me encanta y yo me entrego de cuerpo y alma, pero hay que ser cuidadosos porque el fútbol es un vehículo para lo bueno y para lo malo. Nuestros mensajes llegan a los hogares de todo un país. No lo elegimos, pero nos tocó. Por eso digo que hay que ser cuidadosos y todos los días, no solamente cuando estamos concentrados con la selección. No. También cuando estás en tu club, cuando estás de particular y te vas a pesar, cuando estás de particular y te hacés un asado.

–Conocida fue tu batalla hasta lograr un nuevo estatuto en la AUF. ¿Será por esa presión que varios jugadores prefieren no involucrarse más allá del juego?

–Nuestras peleas han tenido que ver con mejorar las condiciones de trabajo para los futbolistas uruguayos, especialmente los más vulnerables. Yo podría quedarme en el confort de mi hogar y evitar cualquier confrontación, pero cuando vos tenés ese poder, tenés que usarlo. De manera responsable, sí, pero usarlo. En países como el nuestro, ser capitán, o representar a una nación, es mucho más que llevar una cinta, es mucho más que entrar en una cancha y ganar o perder un partido. Por lo menos así lo entendí y así lo vivo yo. Y me gusta que sea así.

Cuatro afectos inseparables en la vida de Diego: sus cuatro labradoras, Anka, Kita, Kenia y Kala Twitter

De los secretos para marcar a Messi a la amistad con Simeone

Todos conocen la historia, la del amistoso relámpago para blindar al pibe Messi. El 29 de junio de 2004, en la cancha de Argentinos, en un partido organizado de apuro contra Paraguay sólo para el catalán desconocido firmara la planilla y España dejara de perseguirlo. Entró después del entretiempo y sumó un gol para el 8-0 anecdótico. Pero cuatro días después, el 3 de junio, hubo otro amistoso, ahora contra Uruguay. En el estadio Alberto Supicci, de Colonia. Otra vez ganó la Argentina, 4-1. Otra vez Messi entró después del entretiempo y en once minutos ya había convertido dos veces. ¿El capitán charrúa? Diego Godín. “Hemos sido rivales tantas veces… Después nos enfrentamos en el Sudamericano Sub 20 de Colombia 2005, y ya no paramos. Con la selección absoluta, en la Liga de España… imagínate lo que me ha tocado sufrirlo. La primera reflexión que me nace es que, si no hubiese compartido esta época con Messi, tendríamos con Atlético de Madrid algún título más. Eso, seguro”, cuenta el ‘Faraón’.

Godin cubre la posición y no deja avanza a Lionel Messi; este viernes reeditarán un duelo que lleva más de 15 años: se enfrentaron por primera vez en 2005, en Colonia Archivo

Una carrera de selección a la par. Casi calcada en los tiempos; Messi debutó en la mayor en agosto de 2005 y suma 145 partidos; el estreno de Godín fue en octubre de 2005 y ha jugado 141 partidos. “Ha sido el mejor jugador del mundo durante muchísimos años y ha tenido siempre la capacidad de superarse. Porque vos decís: ‘A Messi hay que marcarlo, así, hay que hacer esto, esto y lo otro…’ Y desde hace 15 años sigue convirtiendo 40 goles por año, mínimo, y ganando títulos individuales y grupales. Haber sido contemporáneo de él ha sido un plus para mi carrera, porque el día de mañana, cuando deje el fútbol, podré decir: ‘Yo jugué en la época de Messi, yo compartí muchas canchas con Messi’. Haber competido contra el mejor del mundo es buenísimo”.

–Luego de tantos duelos y antes de otro este viernes, ¿cómo creés que te ha ido contra Messi?

–Me pasó de todo contra él. Hubo partidos en los que perdimos, partidos en los que me tocó sufrir algunas jugadas y partidos en los que nos tocó ganar y salir, digamos, más victorioso. Me tocó vivirlas todas. Llevo enfrentándomelo desde 2005, imagínate si habré tenido encuentros en contra. En el fútbol, a final, yo todo lo mido por lo colectivo. Yo me puedo mandar una cagada, a mí me pueden hacer un caño, pero si mi equipo gana, eso es lo positivo.

Cara a cara en la Liga de España; Godín está convencido de que, si Messi no hubiese sido contemporáneo, Atlético de Madrid tendría algunos títulos más Patricio Realpe - LatinContent Editorial

–En cierta forma, por repetición de cruces, ¿se aprende a marcarlo a Messi?

–A este nivel, no, jugadores como Messi son imprevisibles. Y por algo lleva tantos años marcando la diferencia y haciendo tantos goles. Esa es la realidad. Pero no niego que tantas experiencias vividas, y tantos encuentros en contra te dan un imput de cómo marcarlo mejor o de cómo poder limitarlo mejor. Porque a jugadores así se los para, o se los limita, con un trabajo defensivo colectivo más que individual. Después sí, te perfilás de una manera, le das más una pierna que otra, lo llevás para un costado…, pero es difícil. Siempre encuentra una manera para poder lastimar.

–¿Qué significó Simeone en tu carrera?

–Paaa…, con el ‘Cholo’ viví los mejores años de mi carrera. De su mano crecí muchísimo desde los futbolístico y desde lo personal. Aprendí con él. Y también aprendí a liderar, adentro y afuera de la cancha, en el Atlético de Madrid y ni qué hablar para liderar acá, en la selección uruguaya. Son mil charlas, consejos y retos que te van haciendo crecer. Tengo una gran relación después de tantos años; hoy que ya no es mi técnico, ya somos amigos. En aquel momento teníamos una afinidad impresionante, nos teníamos mucho cariño, pero el Cholo siempre hablaba de esa línea fina entre el jugador y el entrenador que había que cuidar para mantener sano al grupo y sana a nuestra relación. Hoy ya es diferente.

–¿Es tan intenso Simeone?

–Y... sí, es intenso. Y el profe [Oscar Ortega] también, pero es su manera de trabajar, es su manera de vivir el fútbol. El ‘Cholo’ te transmite pasión, energía, intensidad, y después trabaja en consecuencia. No se queda en las palabras. Porque tenés que ser intenso todos los días, no sólo prepararte con intensidad cuando vas a enfrentar a un rival que es intenso. Los equipos que siempre se preparan con intensidad, aguantan 95 minutos; los que lo hacen sólo esa semana porque van a medirse contra un equipo intenso, aguantan 60/70… Eso también lo aprendí de Simeone, por eso él es intenso todos los días del año. Él es así. Me contaba el otro día Luis [Suárez] que, a partir de no sé qué partido, los hizo vestir a todos, a los fisio, a los utileros, a todos, con la camiseta del Atlético. Ya no llevaban su indumentaria habitual sino la camiseta del club para reforzar el concepto de que todos eran el equipo. Lo dice y lo hace.

Con Simeone, ayer el jefe en Atlético de Madrid y hoy un amigo; Godin reconoce que aprendió muchos detalles de liderazgo junto al Cholo Mike Egerton - EMPICS - PA Images

-Y en Cagliari, jugás con Gio…

-Gio… Gio es un buen jugador que esa creciendo y va a seguir creciendo. Tiene juventud, fuerza y profesionalismo. Este año fue difícil para todos como equipo y nadie quedó exento como individualidad. Es un grandísimo chico, y hace goles, y un delantero vive de eso.

–Jugaste con más de 20 argentinos en tu carrera. Te nombro a dos: Riquelme y Lautaro.

–Con Román compartí poco, sólo algunos meses, él se entrenaba con nosotros pero estaba medio apartado porque había tenido sus problemas con el presidente o con Pellegrini. Yo recién llegaba de Uruguay y me tocaba compartir vestuario con fenómenos como Riquelme. Lo que más recuerdo es que iba a marcarlo y siempre llegaba un segundo tarde; yo venía con el ritmo de Uruguay y cuando lo quería anticipar, pac, la tocaba o me metía el culo y nunca se la sacaba. ¿Lautaro? El año que llego al Inter, él empieza a jugar seguido a partir de la continuidad que le da Conte, y tiene una explosión impresionante desde lo físico y lo futbolístico. La confianza fue la clave porque las condiciones siempre las tuvo. Y esta temporada mantuvo ese nivel de gran jugador.

Con Lautaro Martínez, compañeros en Inter hasta el año pasado..., pero mañana, rivales en Brasilia en el clásico del Rio de la Plata Twitter

–Uno más: el ‘Kun’ Agüero.

–Cuando llegué a Atlético de Madrid jugué con él. Lo agarré siendo niño, y volaba, era darle la pelota y dejar que hiciera destrozos. Era imparable, era impresionante. Compartí lindos momentos con el Kun. Y también con Gonzalo Rodríguez, con el que jugamos tres años haciendo zaga en Villarreal…, pero si me pongo a hablar de argentinos, ufff, tengo un montón… Musacchio, Cata Diaz, Ibagaza, el ‘Principito’ Sosa, Angelito Correa, Nico Gaitán, Marco Ruben, Salvio… Con Augusto Fernández, otro fenómeno. Un pibe que es un ejemplo, de esos que debés tener en un vestuario para decirles a los más jóvenes que copien las actitudes hay que tener adentro y afuera de una cancha.

–Podés armar un equipo...

–Sólo con los que fueron compañeros míos, ustedes pueden hacer una selección.

Un día triste para el mundo, se va un gran pedazo del fútbol, pero tú recuerdo estará por siempre vivo con nosotros!! Un saludo para familiares y amigos. Descansa en Paz, Diego! pic.twitter.com/6u2RfOX5Bq — Diego Godín (@diegogodin) November 26, 2020