Diego Latorre contó al aire el origen de la famosa frase "Boca es un cabaret"

Diego Latorre recordó episodios "de vestuario" durante su etapa como jugador de Boca Crédito: Alejandro Guyot

2 de febrero de 2021 • 15:21

Diego Latorre, ex jugador de Boca y actual comentarista y panelista de la señal ESPN, contó la historia de la frase que se convirtió en lugar común cada vez que hay un conflicto en el Xeneize: "Bocae es un cabaret".

Latorre recordó que surgió luego de que se revelaran problemas internos en el plantel. "¿Lo del cabaret fue tras una pelea entre Gustavo Barros Schelottoy el Bambino Veira?", preguntó Alejandro Fantino en ESPN FC.

"Eso fue en Mar del Plata en un Boca-Racing", empezó Latorre. Córdoba y Bermúdez tuvieron que separarlos porque el Bambino lo fue a buscar al vestuario. Estuvieron a punto de agarrarse a trompadas. No voy a revelar nada que no se sepa, porque es de cobarde contar algo veinte años después", agregó el campeón de América con el seleccionado argentino en Chile 1991.

Latorre continuó en su relato y ante la pregunta de Fantino sobre la frase que se hizo parte del lenguaje futbolero, el ex Racing, de 51 años contestó: "Me subo al auto, no iba a hablar con la prensa. En realidad, quise decir puterío, pero me saló cabaret. No encontraba la palabra. Me enteré tres años después quién había sido el jugador que habló con el periodista. Tenía información secreta. No es que escuchaban los periodistas lo que pasaba con un vaso pegado a la pared del vestuario...".