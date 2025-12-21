Koke, la pieza perfecta para Atlético de Madrid: 708 partidos, capitán y goleador

En menos de 20 días, Koke va a cumplir 34 años y sigue brindando cátedra dentro de una cancha de fútbol. Se trata de uno de los jugadores españoles más infravalorados de la historia pese a su jerarquía. A fuerza de talento, demuestra que su presencia con la camiseta de Atlético de Madrid es determinante para el equipo de Diego Simeone. Sus números dicen mucho de él: ya suma 708 partidos con la casaca de los Colchoneros y este domingo anotó un golazo ante Girona, que sirvió para abrir el marcador para la victoria por 3-0.

Siempre subidos en la Capineta. pic.twitter.com/fdODGFCFb3 — Atlético de Madrid (@Atleti) December 21, 2025

Jorge Resurrección Koke es un producto plenamente del Atlético de Madrid: se formó en las divisiones menores del club desde que tenía apenas 8 años. Debutó en el equipo mayor el 19 de septiembre de 2009, en un partido ante Barcelona, nada menos. Y todavía, con 33 años, y en su decimoséptima temporada, sigue demostrando que su fecha de caducidad está lejos de cumplirse.

No es un dato menor para Atlético de Madrid que su capitán siempre de un paso al frente, como sucedió con el bombazo que rompió la resistencia de Girona y le permitió al equipo de Madrid comenzar a dominar las acciones; más cuando Julián Álvarez, el goleador de Atlético acumula 7 partidos sin anotar.

El tanto del hombre que lleva la cinta llegó a los 13 minutos del primer tiempo, un disparo imposible de contener para el arquero argentino Paulo Gazzaniga, que voló infructuosamente a un ángulo en el intento de contener el balón. La conquista descomprimió rápidamente la obligación del conjunto de Simeone de seguir prendido cerca de la punta en La Liga.

Sin dudas que Koke está de racha, porque hace una semana había hecho lo mismo en el duelo por la Liga ante Valencia. En los dos últimos choques por el certamen local español, Koke abrió el camino para Atlético con sus goles. El tanto anotado ante Girona es el número 50 como jugador de Atlético de Madrid. De ellos, marcó 40 en la Liga, uno en la Copa del Rey, ocho en torneos europeos, y uno en la Supercopa de España.

Es la tercera vez que marca en dos jornadas de la Liga de manera consecutiva, ya que lo había hecho en la temporada 13/14, cuando festejó en la tercera y la cuarta jornada, con conquistas ante Real Sociedad y Almería. Y también en la campaña 16/17, en la 28ª y 29ª fechas, ante Sevilla y Málaga.

Koke presume de ser el futbolista que más veces vistió la camiseta colchonera en partidos oficiales, superando los 553 encuentros de Adelardo Rodríguez. El capitán es, además el segundo jugador que mayor número de temporadas (7) lleva como capitán delAtlético, desde que el deporte se profesionalizara en España en 1926, solo por detrás de las diez campañas que llevó el brazalete Enrique Collar entre 1959 y 1969.

Su vitrina tiene dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España, lo que lo convierte también en el segundo futbolista que más campeonatos ganó en Atlético de Madrid, tantos como Diego Godín y apenas dos menos que Adelardo Rodríguez. El diario AS de Madrid lo apoda “Benjamin Button”, por aquel personaje de Brad Pitt en una película en donde retrocedía en edad.

“Estoy orgulloso del trabajo de hoy, y yo por poder ayudar. Fuera de casa nos estaba costando, pero el equipo ha dado un paso adelante, que es lo que tenía que hacer. Esta es la dinámica que tenemos que seguir”, señaló Koke, y se refirió a su gol N° 50 con la camiseta rojibanca: “No soy de tirar mucho al arco, pero cuando queda como me ha quedado, rematé, y por suerte entró”. Además, opinó sobre el francés Griezmann, que entró desde el banco de suplentes: “Es de las mayores estrellas que hay y quien lo discuta no entiende de esto. He compartido mucho tiempo con él, y nada más que entra siempre le intento buscar por la gran calidad que tiene”.

“Si hay alguien que me conoce mejor que nadie en el plantel es Koke. Sabe lo que buscamos, la importancia que tiene el grupo para favorecer al equipo”, dijo Simeone, hace un tiempo cuando parecía que el ciclo del capitán estaba por agitarse.

Y después de la victoria ante Girona, el entrenador argentino reafirmó que la ascendencia de su Koke es determinante para este proceso: “Necesitamos de su jerarquía, también dentro del vestuario, porque es nuestro capitán. Qué les voy a contar de todo lo que nos ha dado. Espero siempre más de él. Como él espera más de mí, que siga de la misma manera, que es lo que le ocupa desde el lugar que tiene”.

El festejo de Koke junto con Giuliano Simeone, Gallagher, Julián Alvarez y Nico González MANAURE QUINTERO� - AFP�

La lesión de Nico González

La imagen de Nicolás González inquietó a Diego Simeone porque una de sus opciones ofensiva no podía seguir en el campo de juego ante Girona, pero no sólo Atlético de Madrid se encendieron las alarmas, sino que también en el cuerpo técnico de la selección argentina y ahora se esperan los estudios para determinar la gravedad de la lesión.

El atacante argentino sufrió una molestia cuando fue a correr un pase en profundidad y debió frenar de manera repentina. De inmediato, se tomó la parte posterior de la pierna derecha y se dejó caer al piso, evidenciando un fuerte dolor en la zona del isquiotibial.

Nico González se había convertido en una de las opciones habituales en el frente ofensivo de Atlético de Madrid, por eso en las próximas horas se le realizarán estudios médicos para determinar el alcance de la molestia, aunque algunos menos de españoles ya especulan con que se trata de un desgarro.