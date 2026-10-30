Diego Maradona, eterno: “De un golpe salí de Fiorito y fui a parar a la cima del universo y allí me las tuve que arreglar yo solo”

Figura indiscutida del fútbol y la cultura popular argentina. Este viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 66 años. “El 10″ murió el 25 de noviembre de 2020, pero su nombre y su legado permanecen más vigentes que nunca mientras se espera al 22 de diciembre, día en el que se conocerá el veredicto y eventual sentencia del juicio por su muerte. En esta fecha tan especial, las redes sociales se llenaron de afectuosos saludos de cumpleaños y, también, fue momento oportuno para recordar algunas de sus frases más emblemáticas.

En el año 2000, Maradona encontró refugio en Cuba, donde empezó un tratamiento para recuperar su salud y combatir sus adicciones. En el libro Yo soy el Diego (2000), producido en colaboración con los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo, el 10 habla en primera persona en un prólogo que tiene una frase inicial que se volvió mítica.

Las frases de Maradona se volvieron parte de la cultura popular

“Hasta ahora he vivido cuarenta años pero que valen por setenta. Realmente me sucedió de todo. De un golpe salí de Fiorito y fui a parar a la cima del universo y allí me las tuve que arreglar yo solo”, escribió para dar lugar a ese primer capítulo que se titula Mi historia.

La introducción sigue y, fiel a su estilo, Maradona habla de sus orígenes. “A mí no me diagramó Menotti, no me diagramó Bilardo, no me diagramó Havelange, no me diagramó Blatter, no me diagramó Menem, no me diagramó De la Rúa. A mí nadie me regaló la plata; me la gané yo, corriendo detrás de la pelota adentro de una cancha. ¿Mucha, demasiado? Por algo me la daban, el poder ganó mucho más gracias a mí. Por eso dependen de nosotros: si los futbolistas nos uniéramos, ¡mataríamos!“, completó y finalizó: ”Pero, por decir cosas como éstas, el poder no me perdonó. Yo lo viví, lo sigo viviendo todavía y lo tengo asumido. Lo que no lograron fue cambiar mi vida. Que por ahí la hice bien o por ahí la hice mal, pero la hice yo".