Hinchas de Boca y de River se abrazan por la muerte de Diego Maradona Fuente: AP - Crédito: Rodrigo Abd

En un programa especial de ESPN FC sobre Diego Maradona los excampeones mundiales, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Daniel Tapia, Sergio Batista y Luis Islas le dedicaron unas palabras de despedida al astro mundial y compañero del campeonato del ´86.

La ronda de mensajes de afecto y recuerdos profesionales de sus épocas como jugadores abarcaron toda la transmisión. Daniel Tapia fue quien empezó con las palabras dedicadas a Maradona y dijo: "Le quiero agradecer todo lo que hizo por nosotros, nos representó como capitán. Fue una leyenda que quedó para todos, lo vamos a recordar siempre. Por todo lo que nos dio, lo que nos ayudó, lo que peleó por cada uno de nosotros. Un luchador de la vida que pasó por este momento, que a nadie le hubiese gustado".

Luego fue el turno del ex arquero Luis Islas que hizo hincapié en los gestos de generosidad del Diez: "Se fue un grande de verdad. Hablar de lo que fue como jugador es algo básico, yo remarco la calidad humana, la grandeza. Un tipo que se sacaba una zapatilla para dársela a un compañero o a un pibe que pasaba por la calle. Lo tengo con alegría, con felicidad, lo despedí físicamente, pero mi corazón no".

Cuando tomó la palabra Sergio "Checho" Batista, decidió ahondar en la personalidad carismática y alegre de Maradona: "Yo lo recuerdo con felicidad, de ver a una persona tan sencilla, tan alegre, prefiero recordarlo de esa manera. Para mí, es el ídolo máximo", señaló.

Para Jorge Burruchaga, Maradona, más allá de su increíble talento futbolístico, fue un emblema con el que le gente se identificó y lo recordó como una persona feliz mientras jugaba. "Quiero guardar los mejores recuerdos, lo que vivimos al lado de él. Recordar lo que dijo cuando era chico que cumplió su sueño. Fue feliz jugando al fútbol. El mundo lo valora más allá de lo que hizo como futbolista. Yo voy a recordar lo que fue como futbolista y como bandera. Fue enorme".

Diego Maradona y Enzo Francescoli, admiración y cariño mutuo Fuente: LA NACION

En la parte final fue Oscar Ruggeri quien le dedicó unas sentidas palabras su compañero y amigo. "Fue de los pocos que vi que hizo que los argentinos se abrazaran, más allá de los pensamientos, de la política o de la camiseta. Capitán, gracias por haber hecho tan feliz mi vida. Como se lo dije ahí, anda con tus viejos, loco, te lo merecés", expresó Ruggeri, visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos.

Luego, el ex defensor dijo que también recuerda a los demás campeones mundiales que ya no están y a parte de aquel cuerpo técnico. "Te vienen unos recuerdos, no solo de él, también del Tata Brown, de Cucciufo, tenemos los mismos sentimientos con todos. El guacho seguramente ya llegó ahí con los otros y les estará ordenando, porque está el profe, está el utilero y el masajista. ¿Este hdp no estará armando otra vez el equipo? Que no empiece a llamar gente. Por favor, Capitán, tenés dos centrales", bromeó en la parte final de la dedicatoria para esquivar el llanto.