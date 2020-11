Tras conocerse la noticia de su internación por una situación emocional, Diego Maradona Jr. le dedicó un conmovedor mensaje a su padre

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2020 • 17:07

Después de que se conociera la noticia de que Diego Maradona fue internado y será operado por un edema en la cabeza en las próximas horas, su hijo, Diego Maradona Jr., publicó un breve pero emotivo mensaje para enviarle fuerzas en este duro momento.

"Eres fuerte, el más fuerte y estoy seguro de que todo saldrá bien", escribió Diego Maradona Jr. en italiano en una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 154.000 seguidores.

Hace algunos días atrás, Diego Maradona Jr. había publicado una serie de imágenes con el ahora entrenador, con motivo de su cumpleaños. "Querido papá, hoy es tu 60° cumpleaños y te digo la verdad, me hubiera gustado pasarlo de otra manera, divirtiéndome contigo y olvidándome de este mal momento al menos por unas horas, pero no. Me encuentro aquí escribiendo lejos de tu abrazo que durante tantos años soñé", había escrito.

"Deseo que sonrías más que nunca, que ames sin mesura y seas feliz siempre. Me preguntás muchas veces si te he perdonado, ¿cómo no pude haberlo hecho si con un abrazo lograste cancelar tanto sufrimiento? ¿Te perdonaría mil veces más y sabés por qué? Porque cada niño tiene su propio superhéroe y tú siempre has sido el mío. Te amo, papá", posteó en ese momento Diego Maradona Jr.

La internación de Maradona

Maradona fue internado este lunes en una clínica de la ciudad de La Plata, apenas un par de días después de cumplir 60 años.

La internación fue decidida de común acuerdo entre Maradona y su neurocirujano de cabecera, Leopoldo Luque, por una situación emocional que lo afectó durante la pandemia.

Tras realizarle una tomografía este martes a la mañana, se supo que Maradona tiene un "hematoma subdural", por lo que será operado.

El cuadro de salud de Diego Maradona reflotó las peleas familiares. Rocío Oliva, su expareja, dijo que Dalma y Gianinna no estaban al tanto del estado del exjugador.

"Gianinna se enteró casi de casualidad de la internación de su padre. Justamente ella llamó a la psiquiatra de Diego y le dijo que quería hacer un Zoom con todos sus hermanos para ponerse de acuerdo con lo que iban a hacer con su papá porque ella lo veía mal. La psiquiatra le dijo que la llamaba más tarde, pero como ella le insistió le dijo: 'Te voy a pasar a contar que tu papá está siendo internado'. Y de esa forma se enteró Gianinna y se lo comunicó a su madre y a su hermana. Nadie les dijo", señaló la expareja, que trabaja como panelista en el programa "Polémica en el bar" (América).

Por su parte, su hija Dalma se expresó en redes sociales. "Cuando mi hermana dijo que mi papá no estaba bien le llevaron a 'un periodista' a su casa para hacerle una nota fantasma para hablar mal de ella... ¿y ahora? Bueno... No estamos tan locas, ¿no?". Luego, confesó que escribió varios mensajes, pero que los fue borrando, y lanzó: "Lo único importante es que él esté bien... Pero por el bien de todos/as los y las chupasangre, que no le pase nada".