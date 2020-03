Desde Nápoles, Diego Maradona Jr. contó la dramática situación que atraviesa Italia Fuente: Archivo

Desde Italia , uno de los países más afectados por el coronavirus , Diego Maradona Jr. habló con Los ángeles de la mañana y contó cómo está viviendo este difícil momento desde el país europeo .

"Todo empezó en el norte del país, por un italiano que se fue a Alemania. Volvió con el coronavirus y ahí empezó el contagio. En este momento la zona de Milán y Verona es la que más está sufriendo. Pero siendo un país donde mucha gente del sur trabaja en el norte, ese intercambio empezó a agravar la situación", relató sobre cómo empezó la enfermedad en Italia.

Desde su casa en Nápoles, el hijo de Diego Armando Maradona aseguró que hace dos semanas que se encuentra en cuarentena junto a su familia. "Nosotros tenemos 550 contagiados, comparados con el norte que hay 1200 contagios por día estamos bien, pero como hablamos de un virus muy contagioso es difícil saber si vamos a llegar a la misma situación", expresó. Y enseguida, hizo referencia al pedido por parte del gobierno de permanecer en sus casas. "Acá en 10 días habló tres veces el presidente pidiendo que nos quedemos en casa. La única solución que tenemos es quedarnos adentro. Hace 10 días que cerraron restaurantes, bares y lugares donde se aglomera mucha gente".

En cuanto a cómo modificó su rutina habitual, el futbolista señaló: "La verdad es muy complicado. Yo tengo dos trabajos. Uno en una escuelita de fútbol que hace diez días cerró. Seguramente de acá a los próximos dos meses no voy a cobrar. Después, trabajo en una radio y ahí seguimos porque somos un medio de información. Por ahora estamos yendo, pero nos cortaron las horas. Antes trabajaba 6 y ahora una y media o dos. La situación es durísima, hay gente que no tiene contratos y esta todo parado".

Enseguida, relató con lujo de detalles cómo es vivir en cuarentena. "Lo peor que podés hacer es tener contacto con otra gente. Acá no se puede abrazar a nadie, saludar a nadie, no se puede hablar a menos de dos metros. Podemos salir sólo para hacer las compras. Hacemos largas colas porque no podemos entrar más de cinco personas a la vez, pero encuentro todo cuando voy a comprar", aseguró.

Mientras aclaró que en Milán hay que sacar turno por teléfono para ir al supermercado, Diego Junior habló de los recaudos necesarios que deben tomar cada vez que salen: "Tenemos que entrar con mascarilla y guantes. No sé hasta cuándo puede seguir esta situación. La comida que llegaba desde Francia, Alemania y España ya no llega más porque están cerradas las fronteras", indicó.

"A mí si hace dos semanas me hubiesen dicho esto, me parecía una locura. Y ahora estamos viviendo un presente así. Parece que estuviéramos viviendo una película de terror. Salís a la calle y está todo cerrado. Solo anda afuera la gente que tiene permiso puede circular. Si te encuentran sin permiso te hacen una multa", agregó.

Por último, el deportista se refirió a su familia y aseguró que tanto su madre como su mujer y sus hijos se encuentran muy bien. "Por suerte no tenemos síntomas. Agradecemos todos los días a Dios por estar bien. Espero que Argentina tome en serio el tema y no subestime lo que está pasando", concluyó.