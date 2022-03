Diego Maradona Jr. reveló cómo se enteró de la muerte de su papá y apuntó contra Leopoldo Luque

Producto del Covid-19, Diego Maradona Jr., primogénito del astro del fútbol, no pudo venir a la Argentina a despedir a su padre. Desde su deceso, no se había manifestado públicamente acerca del tema. Este lunes, fue entrevistado en LAM (América), donde habló por primera vez acerca de cómo se enteró de la muerte exfutbolista. Además, aseguró que Leopoldo Luque es “culpable” y dijo estar unido con sus hermanas en la búsqueda de la verdad.

“Estaba en la cama del hospital. Era un día difícil porque me dolía mucho la cabeza. Cuando sufrís falta de oxígeno, te duele mucho la cabeza. Me dormí porque la noche anterior no había podido dormir bien, y cuando me desperté, la única cosa que uno tiene cuando está internado por Covid estando sólo, es la televisión. Prendí la tele y vi la noticia. Después, empecé a llamar a algunos periodistas amigos míos. Desde España me escribieron y me dieron la noticia”.

Diego Maradona Jr. junto a su papá Twitter: DiegoMaradonaJr

Luego, reveló qué fue lo que pensó cuando se enteró: “‘No puede ser’. Yo crecí con la idea de que mi viejo no se podía morir. Es muy difícil aceptar que se muera un padre, una madre. Fue muy difícil”.

Por otra parte, contó que fue contactado por el último médico de Maradona que está imputado en la causa que investiga su muerte. “Me escribió Luque un par de semanas después de que mi papá había fallecido, pero no le contesté. No le puedo contestar a una persona que considero uno de los culpables”.

Diego Jr. habló por primera vez de la muerte de su papá, Maradona

Consultado por Ángel de Brito sobre si coincidía con sus hermanas en que Matías Morla y Luque son culpables de cómo murió su papá, Diego Jr. respondió serio: “Si firmamos la misma carta y estamos juntos, me parece que coincido. Si no, no hubiese firmado nada. El objetivo es que se compruebe qué hicieron ellos en esos días”.

Y reforzó: “No tenemos ningún problema de estar juntos hasta que los culpables, si hay culpables, paguen lo que han hecho. En este momento, la cosa más importante es estar juntos para saber la verdad sobre los últimos días y los últimos meses de papá. Las otras cosas, no tienen mucha importancia”.

La última charla entre Diego Jr. y Maradona

El hijo mayor de Maradona reveló que hablaba mucho con él, y dijo que elige quedarse con la última conversación que mantuvieron, aunque admitió que le hubiera gustado tener más contacto, que no fue posible por su infección de Covid y la operación por el hematoma subdural de su padre.

Diego Armando Maradona Jr. junto a su papá Redes Sociales: Diego Armando Maradona Jr

En ese sentido, expresó: “El día después de que lo operaron, me llamó Jana con videollamada y estaba con él. Aunque fueron dos minutos, porque papa todavía estaba sedado (se había operado el día anterior y seguía un poco cansado), fueron dos minutos donde nos reímos mucho. Disfrutamos como siempre. Me jo... como siempre. A él le gustaba reírse con nosotros. Me cargaba con muchísimas cosas. El tema de que yo soy de River... yo para tirarle agua sobre el fuego, le decía que nosotros somos los dos del Napoli, y se tranquilizaba un poco”.

Sobre el hecho de no haber podido viajar al país para darle el último adiós, admitió: “Fue durísimo. Cuando murió, yo estaba internado y estar luchando contra el Covid que estuve complicado. No poder estar ahí y no poder despedirlo, estar al lado suyo en los últimos días que estuvo, fue difícil. Fue una de las cosas mas duras que tuve que enfrentar”.

En tanto, aseguró que “Pelusa” fue merecedor del homenaje realizado en su honor en Casa Rosada: “Todo lo que le pasó, lo que fueron estos dos o tres días después del fallecimiento, él se lo mereció. Él mereció el saludo de todos nosotros, de toda la gente que lo amo tanto. Le dio mucho a nuestro país. Él fue el orgullo en el mundo. Si somos argentinos y conocidos en el mundo, se lo debemos mucho a él”, dijo Diego Jr. a quien se le otorgó la nacionalidad el 25 de marzo de 2021.

Por último, en cuanto a la denuncia de violencia de género contra su padre por parte de la cubana Mavys Álvarez, opinó que se trata de una “mentira”, y agregó: “Me pareció muy feo que todo esto salga a la Luz después de que no se pueda defender. No podía contestar”.