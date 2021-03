Diego Schwartzman: la polémica que se generó por su opinión sobre la vacuna contra el Covid-19

Luego de su victoria cómoda sobre el francés Adrian Mannarino en dos sets, con el pase a los octavos de final del Miami Open por primera vez en su carrera, Diego Schwartzman cumplió con el encuentro con la prensa. Sin dejar de lado ninguna requisitoria, el número 9 del mundo habló sobre la vacuna contra el Covid-19. Su respuesta al periodista Ben Rothenberg generó pronto controversia en las redes, al entenderse que el argentino estaba en contra de la vacunación contra el coronavirus, una posición que en su momento ya le generó fuertes críticas al número 1 del ranking, Novak Djokovic.

Diego Schwartzman: "I really don't love the vaccine, you know, never, never. It's not a tradition in my family to get any vaccine." pic.twitter.com/SxdtLhakrQ — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) March 29, 2021

De acuerdo con la transcripción de la respuesta, Schwartzman expresó: “No es una prioridad para mí (la vacuna), porque estamos teniendo un montón problemas, ya verás, para conseguir la vacuna en la Argentina. Obviamente estamos en los Estados Unidos y aquí hay más oportunidades de tener la vacuna para muchas personas, pero no estoy pensando en eso”.

“Lo que quiero decir es que, si hay una chance en el futuro, creo que voy a ayudar a mi familia para obtener la vacuna, pero realmente no es algo que me encante la vacuna, de ninguna manera, no es una tradición en mi familia conseguir ninguna vacuna. Así Pienso que si todos la van a tener puede ser en el futuro, pero no en este momento. Argentina está teniendo problemas en este momento, se están volviendo a cerrar muchas cosas en este momento, la gente de afuera no puede entrar al país. Es un momento difícil, y yo tengo un largo camino a Europa, muchos torneos, así que no voy a volver por el momento”, amplió. Y aclaró que si le tocaba ir a Tokio para los Juegos y la organización le indicaba que debía vacunarse, “probablemente lo haría”.

Hola a todos!!! Quiero aclarar que respondí a @BenRothenberg en inglés lo cual no es mi especialidad... que me voy a vacunar cuando llegue mi turno que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quizás mi inglés no fue claro. — diego schwartzman (@dieschwartzman) March 29, 2021

Un rato después, ante el tenor de las críticas que recibía en redes, Schwartzman salió a aclarar sus dichos y reconoció que el inglés “no es mi especialidad”, y allí remarcó: “me voy a vacunar cuando llegue mi turno, que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quería aclararlo, porque quizás por culpa de responder en inglés no pude expresarme correctamente. Abrazo”.

En contexto, la opinión de Schwartzman parecía ir en el mismo sentido que otros tenistas citados por Rothenberg, que se mostraron reacios a la aplicación de la vacuna. Por caso, el ruso Andrey Rublev, 8° del ranking, consideró: “Para ser honesto, no estoy pensando en eso, entiendo que muy pocos jugadores lo han hecho. Quizás estoy equivocado, o no. No es algo que nos dé un privilegio, igualmente tenemos que estar dentro de una burbuja. Si me dan a elegir, creo que no me la daría. Me siento bien de esta manera, no recibí ninguna vacuna de pequeño y nunca tuve problemas de salud. Ya veremos. Si hay una opción, mi elección es no”.

En la rama femenina, la japonesa Naomi Osaka, candidata a número 1 del mundo, se mostró a favor de recibir los anticuerpos contra el Covid, pero la bielorrusa Aryna Sabalenka fue clara: “No le tengo confianza a la vacuna, ni la quiero para mi familia. No lo sé, hay que verlo. Si es algo obligatorio, lo cumpliré. Hay varios tipos de vacunas, así que tendría que hablar con mi médico y ver cuál es la más conveniente para mí”.

LA NACION