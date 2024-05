Agustina Casanova fue mamá y mostró la primera foto de su bebé: “Amor de nuestras vidas”

Escuchar

Agustina Casanova se encuentra viviendo un momento muy especial, ya que se convirtió en mamá por primera vez y dejó en claro toda su felicidad mediante un posteo en sus redes sociales. La conductora, que está en pareja hace más de 18 años con Lautaro Mauro, compartió todo sobre la llegada de Bianca el pasado jueves 30 de mayo.

Agustina Casanova fue mamá y no ocultó su emoción (Captura: Instagram)

“Bienvenida Bianca. Te amamos hija. El amor de nuestras vidas”, escribió la periodista de Telefe y acompañó sus palabras con una tierna postal de la recién nacida, en donde se la puede ver luciendo un gorrito beige ideal para el clima otoñal, con su pulsera en donde dice su nombre. En otra de las fotos, se pudo ver a Bianca durmiendo en el regazo de su mamá.

La tierna foto de Bianca descansando junto a su mamá (Captura Instagram)

Claramente, la noticia fue furor absoluto en su círculo íntimo, tanto así que uno de los primeros en saludar a la feliz familia fue Marcelo Tinelli, íntimo amigo de la pareja. “Bienvenida Bianca. Los amo mucho, queridos amigos”, sostuvo y, a sus palabras, sumó una foto del momento de la llegada de la beba. “Gracias Marce querido, estamos felices”, respondió la comunicadora, a pura emoción.

El especial saludo de Marcelo Tinelli para la pareja (Captura: Instagram)

Agustina Casanova sobre la maternidad

Cabe recordar que la periodista y su marido, Lautaro Mauro, están en pareja hace casi dos décadas, pero, hasta el momento no habían decidido convertirse en padres. Al respecto de eso, mientras se encontraban transitando sus últimas semanas de embarazo, Casanova dialogó con LA NACION y dio a conocer los motivos por los que cambiaron de idea. “Llevamos 18 años juntos y 11 de casados. Atravesamos todo, lo lindo, lo malo, momentos inolvidables. Fue hablado. Cuando nos casamos estuvimos de acuerdo en que no queríamos un hijo en lo inmediato. Yo era chica y recién empezaba con mi carrera. Me acuerdo que, como nos casamos por iglesia, tuvimos una charla previa y todos nos miraron raro cuando dijimos que no queríamos ser padres, por el momento”, recordó.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro fueron padres por primera vez Instagram: @lautaromauro

En esa misma línea, sumó: “No quería seguir esos mandatos. Fui madre cuando lo decidí, cuando lo sentí. Y no fui hipócrita. El deseo estaba en algún lugar, me gustaba pensar en vivir esa experiencia. Pero primero quería dedicarme a mi carrera y afianzarme. Hoy estoy más tranquila con esa licencia que me voy a tomar, no tengo la locura de otros momentos donde querés estar trabajando porque sentís que te estás perdiendo algo y otro va a ocupar tu lugar. Un día los dos nos miramos y dijimos: ‘Es ahora’”. Al respecto de si fue o no una sorpresa el embarazo, aseveró: “Lo decidimos, lo buscamos, pero quizá llegó antes de lo que imaginábamos. Estuvo bueno porque tampoco me hubiera gustado una búsqueda larga y ese miedo estaba. Bianca nos estaba esperando. Estamos felices de poder caminar este momento como pareja desde otro lugar”.

LA NACION