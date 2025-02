Diego Schwartzman, tras su retiro: “Argentina tuvo monstruos del tenis a los que no les toqué ni los talones, pero sí las fibras íntimas de la gente”

“Ahora ya estoy oficialmente retirado”. Aliviado, sonriente, satisfecho, con los ojos humedecidos. Poco después de disputar su último partido como tenista profesional (caída por un doble 6-2 ante el español Pedro Martínez, en los 8vos de final del Argentina Open), Diego Schwartzman ingresó en una concurridísima sala de prensa con un aspecto radiante. Después de una destacada carrera de quince años, el último argentino en alcanzar el top 10 (fue 8° en octubre de 2020) se despidió rodeado de sus seres queridos, ovacionado por miles de espectadores que poblaron el emblemático court central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Ayer (por la victoria ante Nicolás Jarry, en la primera ronda del ATP porteño) pasé por un montón de emociones y hoy me costó mucho más poder estar concentrado. Físicamente estaba bien, pero no lograba abstraerme de tener un rival que me hacía jugar, me hacía ahogar más que ayer. Y cuando se te empiezan a ir los games... quería vivir un poco lo de ayer, pero para eso uno tiene que levantarse. Rápidamente se me iba el score, puntos feos y errores, no estaba lo suficientemente coordinado y ahí la cabeza se te va al final del partido. Ya iban 20 minutos y pensaba que no habría manera de ganarlo, no me veía ni con los impactos, ni la movilidad, ni la concentración para ganarle a Pedro”, analizó el Peque Schwartzman, con honestidad. Y continuó: “Ya me imaginaba hablando al final del partido y el video... Ayer pude estar más enfocado y hoy no podía, bajo ningún concepto no podía irme de lo que eran esas emociones y pensar un poco más en el partido”.

La postal familiar del Peque, en el BALTC, después de retirarse Manuel Cortina

“Emocionalmente hablando, creo que ayer (ante Jarry) se dio todo a la perfección para decir que fue mi último partido -añadió-. Por eso en la cancha dije: ‘Pedro, borro este score’, porque creo que si algo me va a quedar por siempre fue el de ayer con Jarry, por todo lo que se vivió, creo que por la forma en la que jugué siempre al tenis, que fue luchando, levantando un quiebre, jugando con la gente, la gente conmigo, el ambiente que se vivió fue espectacular. Hoy sabía desde que me levanté, por más de que me sentía bien, que me iba a costar concentrarme, que iba a tener un rival que en los últimos meses viene subiendo en el ranking (actualmente es 41°) y haciéndolo bien, y que me iba a hacer sentir más incómodo, y yo no estaba seguro de estar a la altura. Me costó mucho enfocarme y no irme”.

Con respecto al último game, que se interrumpió durante un minuto en el primer match-point del valenciano Martínez por una estruendosa ovación del público para el Peque, el ganador de cuatro títulos individuales ATP dijo: “Ya no sabía qué quería: que se termine o quebrar, y un minuto más de la gente cantando. Me costaba mucho concentrarme. El cerebro ahí medio que se autodefiende y no escuchás. Es un poco raro. También a uno, creo que a todos nos pasa, que le cuesta cuando te emocionás, abrirte y estar así con lágrimas, con la cabeza un poco gacha y pensando todo lo que había sido la carrera”.

Diego Schwartzman le habló al público en el court central del BALTC Manuel Cortina

Schwartzman eligió un momento bisagra de su carrera: “Siempre digo que desde el principio de 2017 para acá mi carrera dio un salto de calidad enorme. En todos esos años, cada año tuvo momentos que fueron distintos. El mantenerme en un nivel muy alto durante casi cinco o seis años fue lo mejor de mi carrera. Hoy puedo ver a los otros chicos desde otro lado, un poco más grande y también habiendo vivido ese momento, y veo lo difícil que es mantenerse en un deporte que la vorágine es muy rápida y no te da respiro. Si tengo que elegir algo es eso de mi carrera, el mantenerme y haber podido, haber hecho un montón de cosas en el interior y afuera de la cancha que me hicieron un mejor competidor”.

Un rato antes, todavía sobre el polvo de ladrillo del court central, Schwartzman había expresado: “Quiero agradecer al torneo, que me dio la posibilidad de jugar mis últimos partidos. Que un jugador se auto-invite, como hice meses atrás, es complicado, pero estaré agradecido por eso (recibió un wild card ya que el ranking actual, 386°, no le permitía estar en el main draw). Después, a cada persona, desde la academia del Toto, el papá de los Cerúndolo, a todos los entrenadores que tuve después, que no fueron tantos. Ellos fueron los que me hicieron sacar adelante una carrera increíble. La gente que me ayudó económicamente cuando era chiquito; fueron muy responsables de que esté acá”.

Diego confesó que desde que arrancó el día estuvo pensando qué iba a decir ante la gente si perdía frente a Martínez. “Me pegué un raquetazo en la mano en el segundo game: el cuerpo y la mente no conectaban. Físicamente me sentía bien después del partido de ayer. No tengo palabras de agradecimiento. Siempre intenté disfrutarlo, cada momento intenté que mi familia y mis equipos lo hagan a la par mía. Llegó a su fin y me va a tocar disfrutar desde otro lado. Me quedo, también, con los que nunca me vieron ni a un metro y sacaron una entrada para verme hoy. Todos estos años fueron increíbles. No sé en qué momento pasó.... Argentina tuvo monstruos del tenis, a los que no les toqué ni los talones, pero sí toqué otras fibras íntimas de la gente y estoy muy agradecido”.

La satisfacción de Diego Schwartzman al retirarse en el ATP porteño Manuel Cortina

Schwartzman también dio pistas sobre lo que le gustaría emprender en el futuro. “Me gustaría estar ahí presente en el tenis, escuchando, opinando. Me gustaría que los jugadores tengan una voz mucho más fuerte. Novak Djokovic a la cabeza intenta llevar ese cambio con la nueva federación que tiene. Sin duda me gustaría estar cerca y ser parte de un posible cambio. Creo que el tenis, como muchos otros deportes, en los próximos 10, 15 años va a ir por un rumbo que va a cambiar. Ya hay otro tipo de competencia, como la UTS (Ultimate Tennis Showdown), que busca ese cambio, donde muchas veces ustedes de buena manera comparan lo que gana un jugador en el tour con lo que ganan en ese tipo de exhibiciones y la realidad es que no es solo la plata, sino que son formatos que se juegan menos días, tenés más descanso. Cierra por todos lados. Y creo que el tenis tiene que ir por esos modelos. Dar la libertad a ciertos lugares en el mundo que tienen ganas de hacer torneos que no son los tradicionales de siete días, de dos semanas, sino hacer cosas de cuatro o cinco días con distintos jugadores. Y volverlo un poco más divertido. Al final cualquier deporte para sobrevivir tiene que apuntar a los que van siendo más chicos, a distintas edades, a los que miraron siempre y a los nuevos. Y darle la oportunidad a los torneos y a los jugadores de que piensen nuevas ideas, sería lo más lógico”.

