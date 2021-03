Diego Schwartzman se mide ante Sebastian Korda por los octavos del Masters 1000 de Miami

Diego Schwarztman se enfrenta este martes con Sebastian Korda por los octavos de final del Masters 1000 de Miami; jugarán cerca de las 16 de nuestro país, en un partido que será televisado por ESPN 2.

Quinto favorito del certamen, el Peque dio una alegría al tenis latinoamericano en una jornada de lunes que vio las eliminaciones de los colombianos Diego Galán, en individual, y Robert Farah y Sebastián Cabal en dobles. En su compromiso de tercera ronda, Schwartzman superó Adrian Mannarino (25º preclasificado) por 6-1 y 6-4 en una hora y 15 minutos. Al igual que en su estreno en Miami ante el japonés Yasutaka Uchiyama, Schwartzman no concedió sets ante el francés Mannarino y demostró sus grandes progresos con el servicio. “Lo he ido mejorando paulatinamente. Cuando enfrentás más seguido a los mejores sabés que con saques débiles no llegas a ninguna parte”, explicó al bonarense. Ante la ausencia de Federer, Nadal y Djokovic, Schwartzman aspira a conquistar su primer título de Masters 1000 en Miami para unirlo a los cuatro de ATP que ya tiene en la vitrina.

Diego Schwartzman quiere seguir avanzando en el Miami Open Wilfredo Lee - AP

Su siguiente rival será el emergente Sebastian Korda, número 87 del ranking de ATP, que avasalló 6-3 y 6-0 al ruso Aslan Karatsev (17º) en apenas una hora y siete minutos. El estadounidense, de 20 años, pertenece a una familia de deportistas de alto nivel. El checo Petr Korda, su padre y entrenador, conquistó el Abierto de Australia de 1998 y otros nueve torneos ATP y sus hermanas, Jessica y Nelly, son figuras del circuito LPGA de golf. Es la primera vez que el jugador formado en el club Náutico Hacoaj se mide ante Korda.

Luego de su victoria cómoda sobre Mannarino en dos sets, con el pase a los octavos de final del Miami Open por primera vez en su carrera, Schwartzman cumplió con el encuentro con la prensa. Sin dejar de lado ninguna requisitoria, el número 9 del mundo habló sobre la vacuna contra el Covid-19. Su respuesta al periodista Ben Rothenberg generó pronto controversia en las redes, al entenderse que el argentino estaba en contra de la vacunación contra el coronavirus, una posición que en su momento ya le generó fuertes críticas al número 1 del ranking, Novak Djokovic.

Un rato después, ante el tenor de las críticas que recibía en redes, Schwartzman salió a aclarar sus dichos y reconoció que el inglés “no es mi especialidad”, y allí remarcó: “me voy a vacunar cuando llegue mi turno, que no me daría la vacuna antes que mi familia y la gente que realmente lo necesita. Quería aclararlo, porque quizás por culpa de responder en inglés no pude expresarme correctamente. Abrazo”.

LA NACION

