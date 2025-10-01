Donald Trump interviene: la FIFA y la UEFA no hablan de Israel

El desayuno, entre las 6.30 y las 10.30, será en Parkhuss, el lujoso restaurante de vinoteca acristalada en el Park Hyatt, un hotel cinco estrellas, ubicado apenas a un kilómetro del Baur au Lac, donde en 2015 algunos dirigentes fueron arrestados casi en pijama, el escándalo de FIFAGate. La agenda seguirá en la colina boscosa de Zurichberg, en la sede modernista de la FIFA, con reuniones primero de los secretarios generales y luego de los presidentes de cada Confederación continental, y cerrará por la noche en el Ristorante Conti, detrás de la Opera. La apertura formal de la 33ª Sesión del Consejo de la FIFA será este jueves. Las y los acompañantes de los dirigentes gozarán de una visita a la casa de chocolates Lindt (más un taller “para diseñar tu propia tableta” y una travesía posterior por el Lago de Zurich, “aperitivo incluido”). Difícil que se hable de Gaza.

“Lloro cuando veo llorar a las madres. Ya sea en Gaza, en Ucrania, en Sudán, en Libia”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (“Johny”, lo llama su amigo Donald Trump) el miércoles pasado en Nueva York, distinguido por el Consejo Atlántico, una organización de liderazgo estadounidense que premia a quienes realizan “contribuciones únicas para mejorar el mundo”, una lista que incluyó, también, a Javier Milei. Aplaudían, entre otros, Scott Bessent (el secretario del Tesoro de Estados Unidos, tan citado aquí en estos días) y Larry Flink (presidente del fondo de inversión BlackRock, “dueño del mundo”, como lo graficó un informe de la BBC).

Unos días antes, Infantino envió sus “pensamientos y condolencias” al “pueblo inocente de Qatar que se ha visto afectado por los acontecimientos de hoy”. Sin mencionar al agresor, se refería al bombardeo en Doha lanzado sorpresivamente por Israel. El lunes pasado, el primer ministro Benjamin Netanyahu se disculpó telefónicamente con Qatar desde la Casa Blanca. Ese mismo día, la Comisión Disciplinaria de la FIFA, efectivamente, sancionó a una Federación. La castigada fue Sudáfrica (por inclusión indebida de un jugador en Eliminatorias del Mundial 2026). Una paradoja: Sudáfrica lideró el juicio ante la Corte Penal Internacional (CPI) que derivó en el pedido de arresto contra Netanyahu en noviembre pasado.

Donald Trump y Gianni Infantino, los presidentes de los Estados Unidos y de la FIFA, que cultivan una buena amistad y sonrisas rumbo al Mundial 2026 ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

En rigor, los rumores intensos de que el fútbol se aprestaba a expulsar esta misma semana a Israel (tras un pedido de expertos de la ONU que denunció “genocidio” en Gaza), se referían más a la UEFA que a la FIFA. El “plan de paz” de Trump de las últimas horas “aplazó” esa amenaza, cuando el castigo, dicen las fuentes, tenía un voto mayoritario. Entre otros, de Italia y Noruega, que comparten el grupo clasificatorio con Israel para el Mundial 2026. Ambos países sufren protestas masivas y reclamos de organizaciones humanitarias que exigen no jugar ante Israel.

Lisa Klaveness, la exjugadora presidenta de la Federación Noruega (célebre cuando también protestó por el Mundial en Qatar) anunció que donará la recaudación de su partido ante Israel a trabajadores humanitarios de Gaza. El rumor de sanciones citaba incluso a Dinamo Kiev para reemplazar en la Liga de la Conferencia al equipo israelí Maccabi Tel Aviv, finalmente confirmado para su partido del jueves ante Dinamo Zagreb, en territorio neutral de Serbia.

Los reclamos de boicot deportivo contra Israel (similar al que la ONU impulsó hace medio siglo ante la Sudáfrica del apartheid) crecieron desde las protestas en la Vuelta ciclística a España contra el equipo Israel-Premier Tech, que ahora fue excluido del Giro dell’Emilia que finalizará este sábado en Bolonia. También en Italia, el equipo de basquetbol Trapani Shark rechazó jugar contra el israelí Bnei Herzliya por la Liga de Campeones. Siguió una votación del Ayuntamiento de Ámsterdam, que prohibió el ingreso a la ciudad de equipos deportivos israelíes asentados en territorios ocupados de Cisjordania o cuyos hinchas apoyen “opiniones racistas y extremistas”. Y luego un pedido a la UEFA de cincuenta deportistas, entre otros, Cheick Doucoure (Crystal Palace), Hakim Ziyech (ex Chelsea), Anwar El Ghazi (ex Aston Villa) y Nigel Pearson (ex DT de Leicester). Suspender a Israel, pidió el documento, “hasta que cumpla el derecho internacional y ponga fin a los asesinatos de civiles y a la hambruna generalizada”.

La selección de Israel participa de las eliminatorias del mismo grupo que Italia y Noruega, que pidieron que sea apartado del torneo FRANCK FIFE� - AFP�

El lunes mismo, Reebok ordenó a la Asociación de Fútbol de Israel (IFA) que elimine su logotipo de los uniformes de la selección. Fue tras fuertes presiones de BDS (el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones en contra de Israel y que recordó que ya Puma y Adidas habían retirado patrocinios). Días antes, Eric Cantona había denunciado la “doble vara” de la FIFA y la UEFA, porque sí suspendieron a Rusia apenas después de la invasión a Ucrania (actuaron, en rigor, sólo después de que algunos clubes se negaron a jugar contra equipos rusos).

Cuando la UEFA amagó ahora sanciones, Estados Unidos, sede del Mundial 2026, anunció gestiones para salvar a Israel. Pero allí está la campaña “Tarjeta Roja” a Israel. Boicots en Hollywood y Eurovisión. Marchas masivas de Londres a Tel Aviv. Reconocimiento al Estado Palestino. CPI. ONU. No son todos “cómplices de Hamas”. Y menos aún “antisemitas” (por muy claro que el antisemitismo siga existiendo aún en el mundo).