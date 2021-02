Francescoli marcó el histórico tanto de chilena en la victoria de River sobre Polonia en Mar del Plata Crédito: El Gráfico

El 8 de febrero de 1986, Enzo Francescoli marcó el histórico tanto de chilena en la victoria de River sobre la selección de Polonia, en el estadio José María Minella de Mar del Plata. Tres décadas más tarde, dos emblemas de la selección argentina recordaron con un par de anécdotas imperdibles a uno de los goles más importantes de la historia del fútbol mundial.

Hace 35 años, arrancó un año inolvidable para el conjunto Millonario, que bajo la conducción de Héctor Bambino Veira obtuvo su primera Copa Libertadores y la Copa Intercontinental ya sin el uruguayo, que emigró a mitad de año a Racing de París y no pudo formar parte de aquellos logros. Aunque sin dudas, la imagen acrobática del delantero quedó inmortalizada en la retina de Oscar Ruggeri y Diego Simeone que evocaron, cada uno a su modo, el recordado gol.

Enzo Francescoli marcó de chilena para darle el triunfo 5-4 a River sobre la selección de Polonia 05:56

Ese día, River se midió contra Polonia, que había salido tercera en el Mundial de España 1982 y se preparaba para jugar el Mundial de México 1986, donde fue eliminada por Brasil 4-0 en octavos de final. Por su parte, la selección argentina no pasaba un buen momento y Carlos Bilardo tambaleaba como entrenador. Sin embargo, el equipo nacional se coronó en tierras aztecas con tres jugadores del conjunto Millonario en su plantel: Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique.

Ese fin de semana, River tuvo fecha libre del campeonato local donde era el líder con diez puntos de ventaja y cinco triunfos consecutivos. Por esa razón, Veira decidió poner al equipo titular. A 10 minutos del final del encuentro, River perdía 4-2 contra los polacos en el marco de la segunda edición de la Copa de Oro, torneo amistoso triangular en el que también participaba Boca.

Las tapas de las revista El Gráfico y River que alabaron la maniobra del delantero uruguayo Crédito: El Gráfico - Revista River

Pero sobre el final del partido, aparecieron el Príncipe y el debutante Ramón Centurión para emparejar el marcador. A los 38 minutos del segundo tiempo, Francescoli anotó el descuento y acercó a su equipo a tan solo un tanto de los polacos. Y a los 42 minutos, empató Centurión.

De esa manera, el equipo de Núñez puso todo su empeño para que no se le escapara el partido y se lanzó al ataque. Y al minuto siguiente, consiguió lo impensado. Norberto Alonso apuró un tiro libre (de la misma forma que lo hizo el 14 de diciembre de 1986 para habilitar a Antonio Alzamendi contra Steaua de Bucarest en Tokio) y mandó un centro pasado hacia el costado del área rival.

Ruggeri cabeceó la pelota hacia el centro y esta quedó suspendida en el aire. Cuando el esférico comenzó a bajar, Francescoli lo amortiguó con el pecho y ensayó la impresionante pirueta para sentenciar la agónica victoria por 5-4 que festejaron los 23.495 espectadores en el estadio y que deleitó a millones de personas alrededor del planeta.

"Chilena espectacular como para cerrar el estadio. Golazo de River que festeja todo el mundo. Allí está el autor de esa maniobra increíble: Enzo Francescoli. La preparó, la midió, y la dejó para la historia", describió Carlos Asnaghi, el relator de la transmisión de Canal 13.

En el verano de 1987, Francescoli recreó el gol de chilena con el mar de fondo y varias pelotas playeras para la revista El Gráfico Crédito: El Gráfico

Tres días después, River con suplentes ganó el superclásico ante Boca por 1-0 con un gol de Néstor Pipo Gorosito y se consagró campeón de la segunda edición de la Copa de Oro 1986. Al año siguiente, Francescoli recreó el gol de chilena con el mar de fondo y varias pelotas playeras para la revista El Gráfico.

La vuelta del ídolo y la inspiración para otro golazo

En 1994, Francescoli volvió a ponerse la camiseta de River luego de jugar ocho años en cuatro equipos del Viejo Continente. Estuvo en Racing de París y Olympique de Marsella en Francia, y Cagliari y Torino en Italia.

En 1996, el uruguayo finalmente pudo cumplir su sueño de levantar la Copa Libertadores. Hernán Crespo, que en ese momento tenía 20 años, fue uno de los grandes responsables del éxito del equipo Millonario.

El gol de chilena de Hernán Crespo que recordó al marcado por Francescoli en Mar del Plata 00:20

En el partido de vuelta de los octavos de final, luego de perder 2-1 en Perú, el joven delantero metió un tremendo golazo de chilena ante Sporting Cristal en el 5-2 jugado en el Monumental. Un tanto que hizo recordar al marcado por el Príncipe en la noche marplatense.

"Enzo era mi ídolo. Después del gol de chilena no me abrazó, me levantó. Me sentí el Rey León", recordó Crespo sobre el festejo.

El reproche de Ruggeri a Francescoli

El año pasado, en conmemoración a un nuevo aniversario del hermoso gol, Ruggeri y Francescoli hablaron en el programa 90 Minutos de Fútbol. Allí, el exdefensor de la selección argentina, le recriminó al uruguayo un desconocido olvido.

Oscar Ruggeri le recriminó a Enzo Francescoli no darle crédito por el pase-gol de la chilena ante Polonia Crédito: Crédito: Captura TV Fox Sports

"Cuando hablan del partido contra Polonia en Mar del Plata, ¿por qué no decís que yo te bajé la pelota? Vos hacés la jugada esa, que hace cualquiera. Y te fuiste gritando no sé a dónde y a mí me dejaste allá atrás. Encima, tuve que venir de atrás para abrazarte", señaló el panelista a su excompañero por no reconocer el pase-gol.

La respuesta del Príncipe no se hizo esperar y chicaneó a Ruggeri. "Lo que pasa es que para mí, en ese momento, no fue muy clara la jugada. Yo no sé si la habías bajado vos o la rechazó el otro tipo. Entonces lo fui a gritar para el otro lado", contestó Francescoli y provocó las risas de Sebastián Vignolo y Daniel Arcucci, quienes eran testigos de la charla. "No importa, está en la historia y no lo pueden borrar", se resignó Ruggeri.

Simeone recordó la chilena de Francescoli

El 3 de abril de 2018, Cristiano Ronaldo marcó dos goles y fue la gran estrella de Real Madrid en el triunfo por 3-0 sobre Juventus en Italia. Más allá de su decisiva actuación, fue el segundo tanto el que dejó sin palabras a los espectadores ya que el portugués utilizó una sensacional chilena para vencer a Gianluigi Buffón.

En una conferencia de prensa, le preguntaron al Cholo Simeone si consideraba al tanto de CR7 era el "mejor gol que había visto". El entrenador de Atlético de Madrid no dudó y le respondió al periodista que buscara el famoso gol del uruguayo en Mar del Plata y que recién ahí volviera a preguntarle.

El diálogo ocurrió durante una charla que Simeone brindó a los reporteros en la previa del partido que su equipo jugó esa tarde ante Sporting de Lisboa por los cuartos de final de la Europa League.

"¿Tú podrías decir que es el mejor gol que has visto en tu carrera tanto de entrenador como de jugador?", preguntó el periodista. "Es que vi un montón de goles. Vi una chilena de Francescoli. ¿Vos la viste? En un River-Polonia", contestó Simeone.

"Es que fue cuando era muy joven", dijo el periodista. "Andá a mirarlo. Acuérdense: Francescoli, River-Polonia 5-4, en Mar del Plata. Tremendo. Mírenlo", recomendó el DT.

"¿Pero mejor que el de Cristiano?", insistió el cronista. "Miralo y después hablamos. Porque si no no podemos hablar", concluyó Simeone.

¿Cómo fue el gol de CR7 que emuló a Francescoli?

Cristiano Ronaldo marcó dos goles en la victoria de Real Madrid 3-0 sobre Juventus en Italia. Y fue el segundo tanto, donde el portugués imitó al uruguayo para dejar boquiabiertos a los espectadores del Allianz Stadium.

El encuentro estaba 1-0, y el conjunto dirigido por Zinedine Zidane merecía ampliar la ventaja, pero el arquero italiano era una muralla hasta que apareció el delantero luso. El máximo artillero de la historia de la Champions League, capturó un centro desde la derecha de Dani Carvajal y con una impresionante chilena, dejó inmóvil al portero y a toda la defensa del equipo local.

La chilena de Cristiano Ronaldo que despertó el recuerdo del Cholo Simeone del gol que marcó Francescoli a los polacos 01:27

Video

Su grito fue clave para sentenciar el duelo. Y aunque siempre tuvo acostumbrados a los fanáticos a marcar de cabeza, de tiro libre y de media distancia, pocas veces se lo vio convertir con semejante pirueta. El espectacular salto y la potencia con la que salió disparada la pelota hicieron que fuera uno de los mejores goles de CR7 en su carrera.

Tras el apasionado festejo, desde las tribunas del estadio descendieron aplausos de gran parte de la parcialidad local, y desde el banco de suplentes donde Zidane se tomó la cabeza del asombro al ver lo que hasta ahora fue el mejor gol del portugués. Un tanto que emuló al conseguido por Francescoli hace más de tres décadas contra la selección de Polonia en Mar del Plata.

La ficha del histórico partido del gol de chilena de Francescoli

Fecha y lugar: 8 de febrero de 1986. Copa de Oro Mar del Plata 1986 (segundo torneo triangular). Estadio José María Minella.

8 de febrero de 1986. Copa de Oro Mar del Plata 1986 (segundo torneo triangular). Estadio José María Minella. Resultado final: River Plate 5-4 Polonia

River Plate 5-4 Polonia River: Nery Pumpido; Jorge Gordillo (Jorge Villazán 85'), Jorge Borrelli, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Héctor Enrique, Américo Gallego y Norberto Alonso; Luis Amuchástegui (Carlos Karabín 89'), Enzo Francescoli y Roque Alfaro (Ramón Centurión 77'). Ingresaron Villazán, Karabín y Ramón Centurión. DT: Héctor Veira.

Nery Pumpido; Jorge Gordillo (Jorge Villazán 85'), Jorge Borrelli, Oscar Ruggeri y Alejandro Montenegro; Héctor Enrique, Américo Gallego y Norberto Alonso; Luis Amuchástegui (Carlos Karabín 89'), Enzo Francescoli y Roque Alfaro (Ramón Centurión 77'). Ingresaron Villazán, Karabín y Ramón Centurión. DT: Héctor Veira. Selección de Polonia: Wandzik; Pawlak, Wojcicki, Przybys, Matysik; Urban, Baran, Buncol; Tarasiewicz, Dziekanowski (Balzik 85), Okonski. DT. Antoni Piechniczec.

Wandzik; Pawlak, Wojcicki, Przybys, Matysik; Urban, Baran, Buncol; Tarasiewicz, Dziekanowski (Balzik 85), Okonski. DT. Antoni Piechniczec. Goles: Alonso 37´, Dziekanowski 48´, Francescoli 51´, Dziekanowski (p) 55´, Wojcicki 67´, Buncol 72´, Francescoli 83´, Centurión 87´, Francescoli 88´.

Alonso 37´, Dziekanowski 48´, Francescoli 51´, Dziekanowski (p) 55´, Wojcicki 67´, Buncol 72´, Francescoli 83´, Centurión 87´, Francescoli 88´. Árbitro: Abel Gnecco (Argentina).