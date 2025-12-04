Efemérides del 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides de este 4 de diciembre reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Día de la Publicidad en la Argentina.

La fecha se realiza en homenaje al 4 de diciembre de 1936, cuando se llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso de Publicidad con el objetivo de promocionar la enseñanza de la materia en la Argentina. Esta fecha fue convocada por la antigua Asociación de Jefes de Propaganda y desde ese entonces comenzó a celebrarse cada 4 de diciembre el Día de la Publicidad o del Publicitario en el país. Cabe recordar que la publicidad, como herramienta de comunicación, intenta incrementar el consumo de un producto o servicio, insertarlo dentro del mercado de consumo y mejorar su imagen en el universo del consumidor. Estos objetivos se alcanzan mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido.

El Día de la Publicidad se celebra todos los 4 de diciembre

Efemérides 4 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

1679 – Muere el filósofo británico Thomas Hobbes, autor de la obra Leviatán.

1795 – Nace el filósofo e historiador escocés Thomas Carlyle.

1853 – Nace el anarquista italiano Errico Malatesta.

1892 – Nace el militar y dictador español Francisco Franco.

1907 – Muere el abogado y político argentino Luis Sáenz Peña. Fue presidente entre 1892 y 1895.

1928 – Nace la activista argentina Hebe de Bonafini. Fue una de las fundadoras de la asociación Madres de Plaza de Mayo.

1928 – Nace el ufólogo uruguayo Fabio Zerpa.

1949 – Nace el actor estadounidense Jeff Bridges.

1949 – Nace el político argentino José Luis Gioja.

1952 – Nace la actriz argentina Susú Pecoraro.

1959 – Nace el músico y cantante argentino Pipo Cipolatti.

1964 – Nace la actriz estadounidense Marisa Tomei.

1965 – Nace el cineasta español Álex de la Iglesia.

1993 – Muere el músico estadounidense Frank Zappa.