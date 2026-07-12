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Dos pilotos de motociclismo murieron en la largada de una carrera en República Checa
Los motociclistas Philipp Steinmayr y el rumano Adrian Rus fallecieron tras un accidente en el inicio del Campeonato Internacional Alpe Adria
- 3 minutos de lectura'
Los motociclistas Philipp Steinmayr y Adrian Rus, de 33 y 44 años respectivamente, murieron el sábado luego de protagonizar un brutal accidente en el circuito Brno, en República Checa.
La tragedia se desencadenó en el instante de la largada de una prueba del Campeonato Internacional Alpe Adria, cuando la moto del austríaco Steinmayr sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenida en la pista.
A pesar de que el piloto llegó a levantar la mano para advertir el peligro, fue embestido a gran velocidad por el rumano Rus, quien largaba desde el fondo y no pudo esquivarlo.
Aunque recibió intervención inmediata de los servicios médicos, el austríaco murió en el acto a causa de las lesiones sufridas en el violento accidente. Por su parte, el rumano falleció poco después en el hospital al que había sido trasladado estado crítico
Tras el siniestro, FIM (Federación Internacional de Motociclismo) Europa, los organizadores del Campeonato Internacional Alpe Adria decidieron suspender de inmediato el resto del programa deportivo del fin de semana.
No se realizarán las carreras programadas de la Copa de Europa de Supersport 300, la Copa de Europa de Supersport 600, la Copa de Europa de Superstock 1000 y el Campeonato de Europa Femenino.
“Con profunda tristeza, el Campeonato Mundial de Resistencia FIM (FIM EWC) ha conocido el fallecimiento de Philipp Steinmayr y Adrian Rus, tras un accidente durante una ronda del Campeonato Internacional Alpe Adria en el Automotodrom Brno”, expresó escribió en X la cuenta del Campeonato Mundial de Resistencia FIM.
Y añadió: “Nuestros pensamientos están con las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, y con todos aquellos que los conocieron”.
El Campeonato Internacional Alpe Adria (AAIMC) celebraba un fin de semana clave que combinaba sus fechas con varias categorías de las Copas de Europa de la FIM. La pista, un trazado histórico y de alta velocidad conocido en el motociclismo, reunía a docenas de pilotos de múltiples nacionalidades listos para disputar los puntos decisivos de la temporada.
A lo largo de sus más de 20 años de historia, AAIMC ha recibido a miles de aficionados, con un promedio de más de 500 participantes por temporada. El AAIMC se desarrolla en 6 circuitos a lo largo de 6 rondas, con un total de 12 carreras.
Según el calendario oficial, la temporada continúa tras la cita de Brno con las siguientes fechas: el 9 de agosto en el circuito de Cremona (Italia), seguido por el 6 de septiembre en el Slovakia Ring (Eslovaquia) y, finalmente, el 27 de ese mismo mes en el A1 Motor Park (Bulgaria).
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