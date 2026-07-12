Ricardo La Volpe y Carles Puyol, campeones del mundo con la Argentina y España, respectivamente, protagonizaron un acalorado cruce el sábado en la previa del partido entre el conjunto de Lionel Scaloni y Suiza.

Durante un debate televisivo, La Volpe sostuvo que la relevancia de la selección española comenzó recién en 2010, cuando conquistó el Mundial de Sudáfrica tras vencer a Países Bajos. “Antes no existían”, arremetió el campeón del mundo de 1978.

Mientras la mesa analizaba el presente de La Roja en la actual Copa del Mundo y la semifinal ante Francia, el exfutbolista y exentrenador argentino se sumó al debate con los tapones de punta. “Ustedes aparecieron en 2010. Antes no existían”, lanzó La Volpe en el programa Los Maestros, de TUDN.

Ricardo La Volpe y Carles Puyol mantuvieron un tenso cruce por el legado de las selección española: “No existían”

“En 2008 ganamos”, respondió Puyol, en referencia a la Eurocopa que conquistó el equipo dirigido por Luis Aragonés, tras derrotar por 1-0 a Alemania. “¿Dónde? Campeones del mundo digo yo. ¿Cuántos tienen?”, retrucó quien fue el tercer arquero de la selección argentina en el Mundial de 1978. Ante la pregunta de La Volpe, el exdefensor de Barcelona —y compañero de Lionel Messi en el club catalán— optó por no responder.

“Desde 2010 viven en un verso. ¿Dónde está el verso de 2014? No está la camada. ¿Dónde está el verso de 2018? No está la camada. ¿Y 2022? Tampoco. Recién ahora tienen una camada. Entonces dejen de decir que ustedes crearon el 4-3-3. El 4-3-3 es de los años 80 y lo rompió Arrigo Sacchi”, agregó el argentino.

Ricardo La Volpe, campeón del mundo con la selección argentina en 1978

En ese momento, Juan Pablo Sorín intervino para intentar descomprimir la discusión y llevó el debate hacia la figura de Sergio Busquets, histórico referente del fútbol español y de Barcelona. “¿Qué me vas a comparar ahora? ¿A Busquets con Andrea Pirlo?”, preguntó La Volpe.

“Por supuesto que te los puedo comparar”, respondió Sorín, que recibió una mueca del exseleccionador de México antes de que este decidiera apartarse momentáneamente de la discusión. “Busquets tenía una salida limpia, un giro, un control”, destacó el exjugador de Cruzeiro. Luego le cedió la palabra a Puyol para que contara una anécdota sobre la influencia que tenía el mediocampista, también campeón del mundo en 2010, dentro del equipo español.

Carles Puyol, campeón del mundo con la selección española en 2010 JULIEN DE ROSA - AFP

“A nosotros nos daban el equipo a último momento. Cuando salía a jugar, lo único que esperaba era que estuviera Busquets, porque sabía que el partido para mí iba a ser mucho más sencillo. Te daba un equilibrio en ataque y defensa, rompía líneas al primer toque. Es un jugador espectacular”, resaltó Puyol.

Tras escuchar la explicación, Puyol invitó La Volpe a llamar a Pep Guardiola, exentrenador de Barcelona, para preguntarle por Busquets. Sin embargo, lejos de bajar el tono de la discusión, el argentino volvió a lanzar una chicana: “¿Vos sabés que podés agarrar el teléfono y buscar ‘salida lavolpiana’ con Guardiola?”.

Pep Guardiola, exentrenador de FC Barcelona y Manchester City que popularizó la "salida lavolpiana" Martin Rickett - PA

Con esa frase hizo referencia a un concepto táctico que se le atribuye y consiste en iniciar la construcción del juego desde el fondo con la participación del mediocentro entre los zagueros para generar superioridad numérica en la salida, una idea que Guardiola luego popularizó durante su exitoso ciclo al frente de Barcelona.

Puyol respondió que conocía ese concepto e intentó continuar con la explicación, pero La Volpe lo interrumpió con un tajante “¡Listo!” y cedió la palabra a otro de los integrantes de la mesa, dando por terminada la discusión.