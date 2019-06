Los jugadores de San Jorge, sentados ante los rivales de Alvarado Fuente: Télam

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de junio de 2019 • 22:55

El club San Jorge de Tucumán fue sancionado este jueves con la pérdida de la categoría del torneo Federal A tras la decisión del equipo de no seguir disputando la segunda final contra Alvarado en Mar del Plata, informó el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino.

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior determinó la pérdida de la categoría de San Jorge y lo habilitó para jugar en el Torneo Federal Regional Amateur, ex Federal B.

Además sancionó a los jugadores Roberto Carrizo, César More, Claudio Pérez, Rolando Serrano, Albano Pavón, Ricardo Tapia, Martín Peralta, Emanuel Cuevas y Carlos Núñez con ocho partidos de suspensión.

Los nueve jugadores sancionados son los que había quedado en el campo luego de las dos expulsiones que sancionó el árbitro Adrián Franklin. Además, según la misma resolución publicada en el Boletín Oficial 4306/19, el cuerpo técnico compuesto por Víctor Godoy, Víctor Avellaneda, Alejandro Batalla y Luis Álvarez Vega fueron sancionados con 12 fechas de suspensión.

San Jorge desistió de seguir jugando el partido ante Alvarado a los cuatro minutos del segundo tiempo, con una sentada de todos sus jugadores en el campo de juego, cuando perdía 1 a 0 (habían igualado sin goles en el partido de ida en Tucumán), en disconformidad con los fallos del árbitro santafesino Adrián Franklin, quien cinco minutos después de ese episodio dio por terminado el cotejo con el resultado registrado hasta ese momento.

De todos modos, el presidente de San Jorge, Marcelo Sáez, había sido contundente al señalar que no piensan participar del próximo torneo: "Somos un club muy humilde, pero con mucha dignidad. No vamos a jugar más en esta categoría hasta que cambien las autoridades. No nos dejaron otro camino".

En el mismo sentido, Antonio Raed, presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, había denunciado el martes que el polémico partido entre Alvarado y San Jorge, por el ascenso al Nacional B, estuvo arreglado, presentó su renuncia y dijo que es "muy grave" lo que pasó en Mar del Plata.

El dirigente, de 62 años, dijo que "es público y notorio" que el partido entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán "estuvo amañado" y que da un paso al costado por "un cúmulo de situaciones que me han llevado a la fatiga moral". "Acabo de presentar la renuncia como presidente del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, pero hasta que no sea aceptada sigo en funciones", confirmó Raed en declaraciones a LV12 Online.