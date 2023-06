“No me grite”: la encendida discusión entre Sebastián Vignolo y Horacio Pagani

escuchar

Este domingo, en el programa Pasión por el fútbol (eltrece), los periodistas Sebastián Vignolo y Horacio Pagani protagonizaron una encendida discusión sobre el rendimiento mostrado por River Plate en su último partido de Copa Libertadores, disputado frente a Fluminense, en el estadio Monumental, que terminó 2 a 0 en favor del conjunto dirigido por Martín Demichelis.

“Gran actuación, una exhibición futbolística, un verdadero baile, una final ganada; un equipo que borró de la cancha al mejor equipo brasileño”, sentenció, primero, el cronista identificado con River, Nicolás Distasio. La afirmación del periodista fue compartida por Vignolo, quien acompañó los dichos de su compañero con aplausos, y acotó: “Fútbol champagne. Fue impresionante. ¡Cómo lo fue a buscar del cuello!”.

En esa misma línea, Distasio agregó: “Había ganas de ganar ese partido. Extraordinario lo que hizo River”. “Me hizo acordar a viejos River”, enfatizó Vignolo. “Borró de la cancha a un gran equipo como es el Fluminense”, replicó Nicolás.

Del otro lado del panel, miraba azorado Pagani, quien contrariamente a sus colegas, expresó: “Si esto que hizo River fue exhibición, lo que estamos haciendo nosotros ahora es un papelón. ¿Fue una exhibicion? River jugó bien un partido. Le regalaron un penal como todos los partidos que juega River. Y fue un buen partido; ahora, ¿exhibición? Me da pena por River si esto es una exhibicion”. Asimismo, explicó que no fue “una final” el partido que ganó el equipo de Martín Demichelis, porque “todavía le falta jugar un partido para clasificarse”, en relación al compromiso ante The Strongest.

Más calmado, Vignolo miró a Pagani, y le señaló: “¿Le puedo decir algo? A mí me gustó muchísimo”. Vehemente, Horacio replicó: “¿Vos entendés algo de fútbol? ¿Te parece que fue una exhibición?”. Con sus dos dedos en dirección al techo, el Pollo lo frenó en seco al experimentado columnista y le pidió: “No, no, esos términos no; no me grite”. Con una sonrisa en la cara, el histórico cronista deportivo bajó el tono de la discusión: “No te grito. Decime qué te pareció la actuación de River”. “Soberbia, contundente”, retrucó el relator. “Qué poco te gusta el fútbol”, contestó Pagani.

Intrigado, el animador le consultó a Pagani: “Pero qué, ¿no le gustó River a usted el otro día?”. “¡Sí! ¿Qué dije? Mereció ganar, jugó bien. Ahora, ¿decir que eso fue una exhibición?”. Acto seguido, Vignolo aclaró: “Yo no dije exhibición. Yo dije actuación soberbia”. “Y... más o menos. Es casi lo mismo”, concluyó Horacio, quien lanzó: “P..., ¿por qué no empiezan a bajar un poquito los adjetivos, Puchi?”. Haciendo caso omiso a los consejos de Horacio, Vignolo sentenció: “Vi un equipo que se transforma en candidato”.

“Complejo de petiso”

Al comienzo del programa, Vignolo y Pagani habían tenido un divertido diálogo. Tras saludarlo, Horacio le hizo una particular pregunta al conductor: “¿Tiene algún complejo de petiso usted?”. Descolocado, Sebastián respondió: “¿Por los borcegos?”. “No, por ponerse el lope así”, aclaro Pagani, en relación al peinado de su colega. Más ubicado, el relator clarificó: “Ah, el jopo. Hoy estuve todo el día con gorra; entonces, tenía la gorra y me lo levanté así antes de venir al programa. Yo me voy bañar después...”.

Para redoblar la apuesta, el Pollo le dijo a su compañero: “¿Usted jopo no le mete?”. Con gesto adusto, el experimentado cronista admitió: “No, no me gusta”, tras lo cual, el narrador pasó de página y dio inicio al debate de Pasión por el fútbol (eltrece)

