Horacio Pagani cuestionó a Vignolo por su look y le aclaró los tantos: “Es un tema comercial”

Horacio Pagani, columnista de Pasion por el fútbol (eltrece), cuestionó este domingo por la noche al conductor del programa, Sebastián Vignolo, por su cambio de look, y el relator le tuvo que explicar de qué se trataba su atuendo. “¿Vos usás anteojos?”, le consultó el experimentado cronista al animador, quien se confesó: “Sí. Es un tema comercial, después lo charlamos”.

Luego, el conductor buscó la complicidad de su compañero y le dijo: “¿Tiene un estilo parecido?”. Hablaba en relación a su uso de anteojos. “Tengo dos”, replicó Pagani. “Uno para ver más cerca, otro para ver mas lejos…”, replicó el conductor. “Efectivamente”, concedió Pagani. Más adelante en el programa, Vignolo observó con una sonrisa a su colega mientras debatían los columnistas Martín Arévalo y Nicolás Distasio.

Allí, Pagani aclaró: “Me río porque se pelean, no me gusta la pelea”. Sorprendido, Vignolo contestó: “¿Sabe que yo le iba a decir? Usted esta cambiado”. Con sinceridad, Horacio respondió: “Sí, tomé una pastilla”. El columnista es conocido por su vehemente estilo a la hora de debatir. En este programa en particular, fueron virales sus cruces con Distasio, que incluso, les valieron a ambos una suspensión.

Horacio Pagani cuestionó a Vignolo por su look y el conductor aclaró los tantos

“¿Usted no pelea más? ¿No levanta más la voz? Va a dejar de ser usted...”, razonó, acto seguido, el Pollo. La reflexión del conductor le trajo dudas a Pagani, como si fuera a revisar su postura. “Sí, ¿no? Lo que tenía que decir, ya lo dije”. Por ese motivo, Vignolo razonó: “A partir de ahora, ¿se viene un Horacio light?”. “No, tranquilo. Siempre diciendo verdades, pero sin gritar”, completó.

El debate futbolero entre Vignolo y Pagani

Con el triunfo de River frente a Platense consumado minutos antes del programa, los analistas se detuvieron en el encuentro que arrojó como ganador al conjunto millonario, único puntero de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Al respecto, el Pollo precisó, sobre el equipo dirigido por Martín Demichelis: “A veces, se puede ganar de galera y bastón; y a veces, hay que ganar. Es más: venía de perder”, matizó.

A la vez, destacó que los jugadores y el DT admitieron que el equipo no se lució. “No me gusta como jugó hoy. En cuanto al nivel de juego, retrocedió. (Pero) hoy, tenía que ganar. La galera y el bastón, quedarán para otro día”, indicó el conductor.

Sorprendido, Pagani acotó: “¿Todavía se puede decir ‘hay que ganar como sea’?”. Seguro de sus palabras, Vignolo desafió a los presentes: “No dije ‘como sea’. Si alguien escuchó (como sea), yo le doy un millón de dólares en vivo”. Simplista, Horacio explicó: “Bueno, más o menos. Hablaste de lo mismo”, y argumentó: “Siempre hay que tratar de ganar”.

LA NACION