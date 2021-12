Efecto cascada. José Pekerman abre un desafío en Venezuela y acelera una decisión de Javier Mascherano en la Argentina

José Pekerman no trabajaba desde septiembre de 2018. Después del Mundial de Rusia se marchó de Colombia y durante tres años fue desestimando propuestas. Perseguía un reto deportivo dónde dejar una huella. Tal vez Venezuela sea el último trabajo de su vida, y allí detectó una posibilidad de hacer historia: que la única selección de América del Sur que no jugó un Mundial, sea protagonista de la Copa de 2026 en los Estados Unidos, México y Canadá. Ayer abrió una ruta desafiante que también impactó en la estructura de las selecciones juveniles de la Argentina, porque Fernando Batista se incorporó al proyecto de Pekerman y dejó la conducción de la Sub 20 y Sub 23 albicelestes.

Pekerman toma todo el control del fútbol venezolano. Desde las divisiones juveniles hasta la mayor, a la que le quedan cuatro jornadas de las eliminatorias para la Copa de Qatar 2022 y va última (con 7 puntos, a diez del quinto puesto). Pero ese no es el horizonte. En su cuerpo técnico, bien amplio, estarán Patricio Camps y Leandro Cufré (además de Batista), y en las próximas semanas se seguirán acoplando piezas.

“Vamos a dejar el corazón y el alma para llevar adelante a la selección Vinotinto. Esperemos que coincidamos en esa ilusión de ir al Mundial 2026. Hay que tener paciencia, ir ordenadamente y corregir lo que está mal”, dijo Pekerman. Y amplió: “Estamos para creer. Con paciencia, trabajo y continuidad. Tenemos los recursos, la gente, la confianza. He visto grandes futbolistas en Venezuela. Hoy tenemos muchos más recursos y debemos evolucionar”. Se mostró muy a gusto el hombre más influyente a nivel selección en la Argentina de los últinos 25 años: “Muchas gracias por el recibimiento. Sé que estoy en el lugar correcto”.

Pekerman, de 72 años, tendrá su debut oficial con Venezuela el 27 de enero de 2022, cuando la Vinotinto reciba a Bolivia, por la fecha 15 de las eliminatorias. “Es un momento de tristeza porque no se puede participar del Mundial y todo el mundo lo lamenta, pero se puede pensar qué podemos hacer para lo que se vendrá”, advirtió Pekerman, desde Caracas.

Fernando Batista siguió los pasos de Pekerman y viajó a Venezuela; una baja sensible para el proyecto de la Argentina Santiago Filipuzzi - Archivo / LA NACION

La desvinculación de Batista llamó la atención. Desde la cuenta en Twitter @Argentina, la AFA lo saludó con calidez: “¡Gracias Fernando y cuerpo técnico por la gran labor realizada estos años!”. Pero su salida sorprendió a la conducción juvenil. Se enteraron hace apenas algunos días. Una fuente le confió a LA NACION que sobre su reemplazo habrá novedades después de algunos días de reuniones y cuando Claudio Tapia, que ahora se encuentra en Qatar, retorne al país. El presidente de la AFA está en Medio Oriente con la idea de comenzar a delinear la logística del seleccionado, que ya se aseguró el pasaje mundialista. Lo acompañan en Qatar los dirigentes y administrativos Luciano Nakis, Omar Souto y Daniel Cabrera, y dos integrantes del cuerpo técnico de Scaloni: Walter Samuel y el preparador físico Luis Martín.

De cara al futuro, la misma fuente le adelantó a LA NACION que “el integrante que tome el lugar de Batista saldrá del actual staff, no habrá incorporaciones”. Eso reduce la búsqueda: Pablo Aimar o Diego Placente, que están a cargo de las categorías menores, o que directamente Javier Mascherano, hoy al frente del Departamento de Metodología y Desarrollo de AFA, se vuelque al trabajo de campo. El calendario, en cierto modo, juega en favor: hasta 2023 no habrá competencias oficiales, ni Sudamericanos ni mundiales, en las categorías. Y para los Juegos Olímpicos de París 2024 falta aún más.

Foto oficial para el Mundial de Alemania 2006: Pekerman, Messi y Mascherano; el entrenador conoce al 'Jefe' desde finales de 1999 GERARDO HOROVITZ

De alguna manera, Pekerman y la Argentina siempre se vinculan. Fue el entrenador campeón mundial Sub 20 en 1995, 1997 y 2001, pero especialmente, el maestro de una revolución. Luego, condujo a la mayor entre 2004 y el Mundial Alemania 2006. Hoy, todos los integrantes de la cúpula de los seleccionados albicelestes fueron dirigidos por él, desde Scaloni, Samuel, Placente, Aimar y Bernardo Romeo –campeones en Malasia ‘97–, hasta Roberto Ayala, en la Copa de 2006. Y probablemente también el próximo entrenador, Javier Mascherano, a quien conoció con 15 años, a finales de 1999, en un amistoso en La Plata. Las acciones de Pekerman siguen impactando en la Argentina. El hombre que busca dejar huella.