El análisis de Mariano Closs sobre la vestimenta de Gallardo: "Lo vi desaliñado"

El conductor de ESPN F12, Mariano Closs, analizó la vestimenta de Marcelo Gallardo en la noche del sábado, en ocasión del encuentro del equipo que dirige, River Plate, ante Rosario Central por la Copa Liga Profesional.

"Vi un Gallardo desaliñado el otro día. Con los pelos así, al viento. Estaba como que recién me levanto y: ¿tengo que ir a dirigir? Estaba relajado, Marcelo", indicó Closs en su programa de los mediodías de ESPN. "Marcelo es un tipo de saco, pelito bien. Le agarró y dijo: uy, tenemos partido hoy. Qué flaca hoy", dramatizó.

Luego, el periodista deportivo sentenció: "Ese es un Marcelo de entrenamiento, no de partido oficial. Ese no era Gallardo. (...) Por ahí no tiene ni ganas de jugar este torneo. ¿Te puedo traducir? No le doy pelota a este torneo".

Gallardo, desanimado, en jogging y con críticas a la organización Fuente: AFP

Mariano Juan, íntimo amigo del entrenador y panelista del programa, avaló sin decirlo las palabras del conductor, tras afirmar que vestuario del DT es el mismo que utilizaba en los partidos amistosos que su equipo disputó en Estados Unidos. Y pidió poner atención en la vestimenta que utilice en el próximo partido de la Copa Libertadores.

Los comentarios en las redes sobre el look del "Muñeco"

El prestigioso relator no fue el único que lo vio de ese modo. En redes sociales, los usuarios advirtieron lo mismo, y lo adjudicaron a la falta de seriedad que, para Gallardo, tiene la competencia local.

Incluso, el ex árbitro Pablo Lunati advirtió que el "Muñeco" menospreció el torneo en la conferencia de prensa posterior al partido. ¿Algo de eso tendrá que ver con el vestuario elegido?