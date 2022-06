El desopilante motivo por el que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le enviaron un mensaje de voz a Darío Barassi

Dario Barassi sorprendió a sus seguidores al poner al aire un audio personalizado que le envió Lionel Messi. El conductor es fanático del futbolista y días atrás decidió enviarle un mensaje por su cumpleaños. Lo que no se esperaba era que el capitán de la selección le contestara y que, además, Antonela Roccuzzo se sumara a la respuesta.

Este lunes, durante la emisión de 100 argentinos dicen (eltrece), comenzó a sonar la canción “Friends to be friends” de Queen y, fiel a su estilo fanfarrón, Barassi afirmó: “¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi”.

Si bien los participantes y sus productores no entendían el motivo de su actitud, a los pocos segundos se dispuso a explicar cómo se dio el intercambio de audios con la estrella del Paris Saint-Germain (PSG). “El día viernes 24 de junio le mandamos un mensaje al señor Leo Messi, a través de su mujer, Antonela Roccuzzo, por su cumpleaños”, dijo el conductor.

El inesperado mensaje que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo le enviaron a Darío Barassi

Inmediatamente, desde la producción del programa emitieron el video de ese momento, que fue grabado hace unos días y allí se lo ve enviar un mensaje de audio a la esposa del deportista. “Anto, ¿qué hacés? Acá Barassi”, se escucha que dice. Luego, continúa: “Bueno, escuchame, reina, sé que es el cumple de Leo hoy. Me acordé yo solo, nadie me hizo acordar en el programa, y estamos con la producción viendo qué mandar ¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé. ¿Unas facturas? ¿Están acá o están allá? ¡Están acá en Rosario!”.

Tras el divertido audio, invitó a la empresaria al programa: “Anto, vení a jugar. Hacemos un especial tuyo, solo con tu familia. Yo dejo todo, lo hago desnudo, lo que vos quieras. Te mando un beso. Era un mensaje personal a Leo. Bueno, Leo, te amamos. Beso”.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se tomaron el audio de Darío Barassi con mucho humor Instagram @leomessi

Días más tarde, Barassi recibió una respuesta y decidió compartirla con el público. “De repente pasa esto”, adelantó, mientras acercaba su celular al micrófono para que se escuchara el mensaje de voz de Roccuzzo. “Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, así que lo saludaste con un poquito de anticipación. Y aparte hoy llegamos a Barcelona. Se nos terminó el invierno y nos vinimos al veranito, así que aprovechamos acá unos días de vacaciones que le quedan hasta que arranquen a full de vuelta. Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien”.

Sin embargo, el intercambio no terminó ahí. Con mucho humor, Darío aseguró que con el mensaje de la rosarina seguro Messi se enojaría con él. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que recibió un segundo mensaje. “Y yo ahí dije `bueno, Antonela, qué cargosa, está bien, ya está. ¿Qué más querés de mí?´”, expresó entre risas.

Darío Barassi mostró toda su emoción tras recibir los audios de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi Captura

Inmediatamente, se dispuso a poner al aire el segundo audio. Sin embargo, lejos de escucharse la voz de una mujer, se lo oye al propio Messi: “Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver. Te acordaste solo, dijiste, y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias. Ya me doy por saludado. No estamos más en Rosario, estamos en Barcelona, llegamos hoy”.

Al parecer, el futbolista grabó el audio junto a su esposa, porque de fondo se la escuchó hablar. “Dice Anto que va a pensar eso de ir a jugar ahí con la hermana. Un beso grande a todos. Nos vemos. Chau”.

El audio fue festejado por Barassi, quien eufórico, comenzó a abrazarse con la producción de su programa y todos juntos gritaban entre risas: “¡Messi nos conoce!”.