Oscar Ruggeri se emocionó hasta las lágrimas al recordar al “Tata” Brown: “Me duele en el alma”

El exfutbolista Oscar Ruggeri se emocionó este miércoles en F90 (ESPN) al recordar a sus fallecidos compañeros de equipo en la selección argentina que salió campeona del mundo en México 86′, y no pudo ocultar las lágrimas al observar en la pantalla a José Luis “Tata” Brown. “Me duele en el alma”, subrayó tras ver la icónica filmación de Julio Olarticoechea el día anterior a la final contra Alemania, en el 36to. aniversario de la gesta mundialista.

Ruggeri se mostró especialmente sensibilizado ante la pérdida de Brown, con quien develó que estaban “muy juntos siempre”. “Estuvimos juntos siempre a todos lados. Familia, chicos, la señora. El ‘Tata’ cada vez que aparece su imagen digo: ‘No puede ser que no esté'. Es la realidad que nos toca vivir. Con él nos veíamos mucho, nos hablábamos mucho tiempo. Hemos pasado navidades juntos en España”, contó.

Luego, reivindicó la figura del Preparador Físico del cuerpo técnico que lideraba Carlos Bilardo, Ricardo Echeverría, y contó que para ellos era como un padre. “Nadie sabe lo importante que fue. No lo teníamos como el profe de la selección, lo teníamos como el padre nuestro que nos despertaba a la mañana. Venía y te hacía: ‘Oscarcito, es hora de levantarse, hay que ir entrenar’, y vos te ibas despertando. Iba al otro y le hacía exactamente lo mismo. Despertaba uno por uno. ¡Era el Profe! Eso que vivimos fue muy fuerte para nosotros”, señaló.

Los detalles del “Mal de Moctezuma” que dejó a Daniel Passarella sin Mundial

El único futbolista argentino que levantó dos veces la Copa del Mundo se llama Daniel Alberto Passarella. Claro: en el Mundial 78′ era el capitán, y en el 86′, no pudo disputar ni un minuto por inocular el “Mal de Moctezuma”, una enfermedad habitual entre quienes visitan la Ciudad de México, y que son parásitos estomacales.

En el encuentro que mantuvieron algunos de los exjugadores campeones en México, Jorge Valdano recordó algunos datos del padecimiento del Kaiser durante la competencia: “Jorge recordaba algunas cosas mejor que nosotros, cómo se enferma, que no sé qué tomó, que ahí le agarró lo del estómago. Pero lo que paso, que nadie la cuenta, Passarella se recupera, estaba para jugar el otro partido, y haciendo un trabajo físico, el Profe lo frena. Estaba muy flaquito. Había perdido muchísimo peso. El profe y Madero le decían: ‘Daniel, ¿por qué no paras? Te vas a lesionar’. Y viste lo que era esa bestia, no le daba bola a nadie. Y se desgarró. Después, le agarró la recaída del mal de Montezuma. Llamó al médico Oliva. Oliva le dijo: ‘Daniel, ¿tuviste un recaída? ‘Sí'. le dice. ‘Despedite del Mundial, no jugás más’”.

En ese momento, Vignolo aprovechó para preguntarle a Ruggeri si Passarella se junta con el grupo del 86′, a lo que el “Cabezón” contestó que no. Sin embargo, reveló que, el día de ayer, lo llamó por teléfono y lo atendió. “Hablé con él. Me atendió bárbaro. Quedamos que vamos a tomar un café. (...) Hace un montón que no lo veo. Aparte le dije: Daniel, vos no te das cuenta que sos muy groso para estar que no se sabe nada tuyo”.

Por último, Ruggeri contó que en la presentación del vino que lanzaron los campeones del mundo, Ricardo Bochini, miembro de aquel plantel, aunque sólo jugó unos minutos en la semifinal frente a Bélgica, se destapó con un emotivo discurso.