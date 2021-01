El cumpleaños futbolero de Valentino, el hijo "bombardero" de Wanda Nara

Valentino cumplió 12 años y ya tiene apodo de temible delantero

Valentino, hijo mayor de Wanda Nara, cumplió doce años y su madre se lo festejó con una torta bien futbolera, digna de su padre, Maxi López y de la actual pareja de la modelo, Mauro Icardi.

La torta, hecha por una empresa pastelera de Milán llamada Mami Louise, consta de dos pisos y una pelota de fútbol arriba de todo. La firma, a través de las redes sociales, no perdió oportunidad de saludar al "pequeño campeón".

El primer piso está decorado con los colores del Paris Saint Germain, club en el actúa Icardi, con el escudo del equipo capitalino en el frente.

Arriba, pero en un fuertemente predominante rojo, aparece el nombre "Valu" con un número nueve enorme, simulando el dorsal de una camiseta de fútbol.

El número no representa los años que festeja Valentino, sin embargo, tiene una explicación. Valentino, como su padre y como el ex Inter de Milan, juega de centrodelantero.

Wanda y Mauro "potencian" el gusto del pequeño por el gol y revelaron en sus redes sociales el apodo que recibió Valentino por ocupar ese lugar de la cancha.

"Bombardero", varias veces utilizado para delanteros potentes y goleadores. ¿Seguirá Valentino los pasos de Maxi y Mauro?

El emotivo mensaje de Maxi López a Valentino

Era una tarde de enero en la congelada Moscu´ a -35 grados cuando recibi´ el llamado de tu mama´ que estaba en Argentina, presio´n alta pero estoy bien. En aquel momento algo adentro mi´o me dijo "es el momento"., Compre´ el pasaje 5 minutos despue´s, a causa de los nervios me di cuenta que el primer paso era pedir permiso a mi club para dejar Rusia e ir al encuentro para verte por primera vez, asi´ que agarre el tele´fono y llame al presidente. Recibi´ un rotundo NO ESTAS AUTORIZADO A VIAJAR..

Son esas decisiones que te cambian la vida y de las que traen consecuencias pero después de 1 hora estaba en el boarding de Sheremetyevo esperando mi vuelo. No te podes imaginar todas las cosas que me pasaron por la cabeza en esas 18 horas de vuelo pero bueno al final, llego a Ezeiza y me recibe un calor hermoso de 25 grados y tu ti´o que me espera con el coche ya encendido listo para salir. Emprendemos el viaje hacia casa y siento que mi hermano me habla de todo menos de lo que yo quería escuchar., ( tu madre me había dicho que me esperaban en casa con mi familia para tener el reencuentro antes de ir al sanatorio) después de 30 minutos de viaje me doy cuenta que el camino era otro y ahí´ me enoje´ y le pregunte´, donde me estás llevando ??? Quiero ir a ver a mi hijo., En ese momento me confiesa entre sonrisas y nervios de que estabas a punto de salir y que tu madre ya estaba en la sala de parto, que si hubiera llegado el vuelo con 30 minutos de retraso me hubiera perdido todo.

Llego al hospital y entro corriendo, me cambio en 1 segundo y a través de un vidrio veo a tu abuela Mary que ya te estaba esperando ahi´. Entro a la sala de parto y después de 5 minutos entendí´ que me habías cambiado la vida. Que fueron los 10.000km más largos de mi vida pero que todo había valido la pena.

Esa noche del 2009 de hace 12 años atrás me regalaste el privilegio de ser padre.

Feliz cumple all mío Valentino, hoy lejos, pero siempre cerca con todo mi corazón. Te amo,

Papá