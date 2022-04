Messi, íntimo: la confesión que ilusiona a toda la selección argentina rumbo al Mundial Qatar 2022

La ilusión es grande. El buen nivel exhibido por la selección argentina desde que asumió Lionel Scaloni como DT, sumado a la consagración en la Copa América 2021 provoca entusiasmo rumbo al Mundial Qatar 2022. Pero por sobre todas las cosas, lo que más ilusión provoca es el hecho de que se evidencia un muy buen clima dentro del grupo humano que conforma al plantel. Esa unión que hay entre los integrantes del equipo es lo que los potencia dentro de la cancha.

A todo eso se le sumó en las últimas horas la confesión de Clauidio Gugnali, ex integrante del cuerpo técnico que comandaba Alejandro Sabella, quien reveló una frase que Lionel Messi le comentó en una charla privada.

Messi se lució durante la etapa de Alejandro Sabella como director técnico de la selección argentina Carlos Brigo - Telam

“Leo me dijo que en la selección argentina el grupo tiene el mismo estado de ánimo que en Brasil 2014″, compartió uno de los que formaron parte de aquel proceso, que terminó con el subcampeonato mundial en suelo verdeamarelo, donde cayó 1 a 0 en el tiempo suplementario en la final contra Alemania. “Yo me animé a decirle que el clima es hasta mejor que con nosotros”, agregó Gugnali, en diálogo con el programa radial ¿Cómo te va?, que emite Radio Colonia (AM 550).

Además, el exayudante de campo de Sabella opinó: “Veo a la Selección en un clima tranquilo. El entrenador ha superado holgadamente las expectativas”. Y en relación al grupo que le tocó al conjunto albiceleste evaluó: “Creo que es una zona, que bien con los pies sobre la tierra y sin subestimar a nadie, podemos hacer 7 ó 9 puntos. Eso nos daría la posibilidad de llegar a octavos bien. Como decía Mostaza (por Reinaldo Merlo), esto es paso a paso. De todas maneras, Argentina va a tener que buscar la paciencia para concretar. En estos partidos va a tener la pelota, pero tiene que ser paciente hasta que llegue el gol”.

Cabe recordar que Messi ya avisó que a fin de año se replanteará “muchas cosas” en relación a la selección argentina, algo que activó los rumores de que en Qatar dispute sus últimos partidos con la camiseta albiceleste, algo que sólo él definirá entonces.