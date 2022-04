La insólita pregunta de Oscar Ruggeri que hizo reír a sus compañeros

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), tuvo este lunes una reacción que hizo reír a sus compañeros en el pase con F12. Las cámaras tomaban al plantel de Boca Juniors mientras se subían al micro rumbo al aeropuerto para viajar a Colombia, donde este martes se mide ante Deportivo Cali por la primera fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores. “Ahí tenés a Boca yéndose...”, dijeron al unísono Sebastián Vignolo y Mariano Closs. En ese momento, el “Cabezón” les preguntó como si fuese una aficionado: “¿A dónde, che?”.

Los periodistas de la señal deportiva no pudieron contener la risa y le respondieron a su distraído compañero con sorna. Primero, le recordaron que el plantel xenieze se dirige al país cafetero. Luego, recurrieron al sarcasmo para contestarle al exdefensor de la selección argentina: “A Bariloche”. Sin amedrentarse, el campeón mundial en México 86′ se prendió a la broma y le preguntó a Closs: “¿Les, armaron un viaje, Mariano?”. Con ironía, el relator replicó citando un viejo programa de la televisión argentina: “Sí, sí, se lo sacaron en Feliz domingo”.

La discusión entre Navarro Montoya y Ruggeri por el error de Rossi

Advertido de que Ruggeri estaba verborrágico en un tema del que no es especialista, Vignolo le reprochó a su compañero: “¿Está Navarro Montoya y querés responder vos de arqueros? Es increíble. Es como que esté (Damián) Betular y le diga como hacer la pastafrola”. Luego, Sebastián le advirtió al exarquero: “Empezá a gritarle acá porque si no te come”.

Obediente, Navarro Montoya procedió a bromear a Oscar: “El ‘Cabezón’ cuando viene del barquito...”. Los fines de semana, el comentarista deportivo va a navegar al Tigre. “Cuando te vi llegar con ese coso del espejo. Sácale el coso. Ya estamos grandes”, le retrucó Ruggeri. Incólume, el “Mono” dijo: “Vos más grande que yo”. Acto seguido, redobló la apuesta: “ ¿Me dejas dar una opinión sobre el gol? ”. Sin más remedio, replicó: “¿El gol? Dale”. De fondo, se vio al “Pollo” festejar: “Qué grande, ‘Mono’. Me gusta cómo le pone los puntos”.

El análisis de Navarro Montoya sobre el error de Rossi

Después, los periodistas analizaron el yerro del arquero de Boca Agustín Rossi en el partido del último domingo ante Arsenal. Mientras que Ruggeri se mostró más indulgente con el portero, ya que también le atribuyó responsabilidad a los jugadores de campo, exgolero Fernando Navarro Montoya consideró que “el arco de Boca demanda regularidad”.

Agustín Rossi, de héroe a villano en Boca Prensa Boca

Luego, “El Mono” amplió su mirada: “El arquero de Boca esta para salvar al equipo”. Sobre el segundo gol del equipo de Leonardo Madelón, señaló: “A mí me parece que, técnicamente, Rossi jamás vio quien entraba. Él solamente vio a quien llevaba la pelota, pero sin advertir que entraba (Sebastián) Lomonaco”. Asimismo, Navarro Montoya advirtió que Rossi, “para convertirse en arquero de época, debe ser bueno durante mucho tiempo. Esos altibajos son los que les falta Agustín”.