Cristian Fabbiani y Roberto Leto debatieron sobre quién es más grande ¿River o Boca?

El exjugador Cristian Fabbiani y el periodista Roberto Leto expusieron en un improvisado atril y con hoja en mano, las razones por las cuales sus equipos son más importantes que su eterno rival en la historia del fútbol argentino.

El conductor del programa Sebastián Vignolo le pidió a Fabbiani que exponga sus argumentos a favor del equipo millonario. "Si vamos a hablar de la historia del rival, quiero saber sobre el 18 de Julio de 1912", comenzó el exdelantero sobre el día que supuestamente ayudador a Boca para ascender a la primera división.

"Todo critican a River, que tuvo la desgracia de irse a la B, pero después con el tiempo superamos algo muy importante. Pero ganamos el partido más importante de la historia del futbol mundial", dijo Fabbiani mientras recordaba la presencia de Messi y otras tantas figuras en la final de Madrid.

Luego, el Ogro ironizó sobre las dimensiones de ambas canchas: "Tenemos un estadio que la cancha de Boca entra en el área". Seguidamente, Fabbiani le puso picante al debate y remarcó: "River por historia ganó más títulos sin ayudín de nadie, como en la época del 2000 con árbitros comprados".

"Me podes cargar toda la vida con el descenso, pero el partido verdadero, el "face to face", lo ganó River", cerró Fabbiani mientras sonaba la chicharra que finalizaban sus dos minutos de exposición.

Leto comenzó con euforia y devolvió la chicana de Fabbiani sobre los estadios: "Boca tiene un estadio que es el templo de la Bombonera, donde quieren jugar todos los equipos y jugadores de todo el mundo".

Sobre los simpatizantes xeneizes, Leto destacó: "Es la única hinchada y la más grande de la historia, que está marcada con su número, el doce. Es el mejor hincha que puede haber y que va a todos los estadios del mundo".

A continuación, el periodista recordó las victorias de Boca frente al Real Madrid y Milan en las copas intercontinentales. También resaltó a los jugadores Juan Roman Riquelme y a Martin Palermo, máximo goleador histórico de su club.

"La hinchada fue a Madrid, perdió el partido y siguió alentando, no es que fue y rompió un estadio. No es que se fue al descenso, no es que estuvo un año perdido en algún lado. Boca es el único grande de la Argentina que no descendió y por eso el más grande de todos", advirtió Leto.

Para finalizar con su tiempo permitido, el periodista despejó algunas dudas y dijo: "Y el mejor jugador de toda la historia, Diego Armando Maradona, fue más de Boca que de cualquiera".