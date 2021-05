El desgarrador relato del futbolista Andriy Shevchenko sobre su vida en Chernobyl: “Mis amigos murieron todos”

Andriy Shevchenko acaba de publicar su nuevo libro titulado “La mia vita, il mio calcio”, el que escribió junto al periodista italiano Alessandro Alciato y donde hace un recorrido de su vida, pasando por el duro momento en que explotó el reactor 4 de Chernobyl y relatando también su carrera como futbolista y entrenador.

En el marco de la presentación de su obra, el futbolista de 44 años, que pasó por clubes como el Dinamo Kiev, el AC Milan y el Chelsea, habló con el diario Corriere Della Sera, donde adelantó algunos detalles de los acontecimientos que lo marcaron.

Shevchenko en la selección de Ucrania

“Espero no sorprender a nadie si digo que todo me parecía normal. Yo tenía diez años. Me divertí como un loco jugando al fútbol en todas partes, me llevaron a la academia del Dinamo Kiev, pero luego explotó el reactor 4 y nos llevaron a todos”, expresó Shevchenko sobre Chernobyl (1986), el accidente nuclear más severo de la historia que dejó un saldo de 31 muertes directas y más de un centenar de fallecimientos a largo plazo.

El exfutbolista ucraniano se abrió aún más y relató cómo fue el momento de la evacuación tras la explosión. “Aún siento angustia, llegaron autobuses de la URSS y nos llevaron a todos los niños entre seis y 15 años. Me vi a 1.500 kilómetros de casa y recuerdo vivirlo como si estuviese en una película”, recordó sobre lo sucedido en su país natal, que formaba parte de la entonces Unión Soviética.

El lugar de la explosión nuclear de Chernobyl STRINGER/RUSSIA - X01235

En relación al estado de repúblicas socialistas, que tuvo su fin en 1991, el Balón de Oro (2004), confesó: “No estuvo mal, mucha escuela y mucho deporte por todos lados. Era un país cerrado que te hacía ser cerrado”.

Uno de los recuerdos más duros que Shevchenko compartió con la prensa fue el de los amigos que tenía en Kiev y lo sucedido después de Chernobyl, aunque la razón de su pérdida no estaba íntimamente ligada a la explosión. “En mi barrio empecé a tener cada vez menos. Murieron todos, no por radiación, sino por alcohol, drogas, problemas con armas... Las grietas en el muro de la URSS eran cada vez más grandes. El mundo que conocíamos se derrumbaba y mis amigos, como toda mi gente, ya no creían en nada y se perdieron. El amor de mis padres y el fútbol me salvaron”, declaró.

Shevchenko festeja su gol junto a Kaka en el Milan

El fútbol

Pero el futbolista dejó atrás la etapa más dura de su vida para empezar una carrera que cambiaría su historia. A los 12 años viajó a Italia, donde encontró su lugar en el mundo. “Jugamos un torneo en una ciudad que se llamaba Agropoli. La gente nos sonrió, nos trató muy bien, aunque nos derretimos como la nieve al sol. Me di cuenta de que mi destino estaba allí”, contó.

Asimismo, habló de su padrino en el fútbol Valeri Lobanovski, exjugador y exentrenador de fútbol ucraniano. Sobre él, manifestó: “Sigue siendo parte de mi vida, estuvo a mi lado en una época difícil. Era algo más que un maestro severo. Recuerdo que nos ordenaba hacer decenas de repeticiones de lo que llamábamos ‘Escalada de la Muerte’, con pendientes del 16%. El que no vomitaba, no jugaba de titular. Era duro, pero íntegro, y aprendimos mucho de él”.

Shevchenko con el Dinamo Kiev ante Ajax Reuters

Shevchenko tuvo una destacada carrera en el universo futbolístico. Es que, además de ganar el Balón de Oro, consiguió una Champions League con el AC Milan en la temporada 2002/2003. Asimismo, es el máximo goleador histórico de la selección de Ucrania, con la que clasificó al Mundial del 2006, cuando llegó a los cuartos de final, aunque esa fue la primera y hasta ahora última participación del seleccionado en una Copa del Mundo.

