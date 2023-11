escuchar

Boca Juniors ya juega en el Estadio Maracaná, en Brasil, con el objetivo de consagrarse campeón de la Copa Libertadores ante Fluminense. Uno de los fanáticos del Xeneize que se mostró en el estadio expectante por el partido que comenzó a las 17 horas es Benjamín, el hijo de Sergio “Kun” Agüero y Gianinna Maradona, quien se acercó para alentar al plantel dirigido por Jorge Almirón.

Si bien en estas últimas horas hubo momentos de tensión entre los hinchas de ambos equipos, la jornada envuelta en nerviosismo no se opacó por los disturbios que tuvieron lugar en Río de Janeiro, específicamente en las playas de Copacabana, y hasta el momento no se registraron nuevos inconvenientes. Son miles los argentinos que tuvieron la oportunidad de viajar para dar aliento a los jugadores y el joven de 14 años, quien se desempeña como delantero en las inferiores de Tigre, no fue la excepción.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), SportsCenter @SC_ESPN compartió una fotografía de Benjamín en la tribuna del estadio. Algo que llamó la atención fue su remera, que cuenta con el rostro de su abuelo, Diego Armando Maradona, a modo de amuleto.

Benjamín Agüero presente en el estadio Maracaná Twitter

“Benja Agüero presente en el Maracaná, y con la imagen del Babu”, escribieron, en referencia al apodo con el que la familia nombra al astro argentino.

Por el lado de Instagram, Agüero compartió una historia que subió su mamá, quien le dedicó palabras en este día tan especial.

Benjamín junto a su mamá, Gianinna Maradona Twitter

“Cuando las risas no lleguen claras, sobre mis hombros te llevaré, y cuando veas caer mi espalda, sé que puedo confiar en tus pies. Te lo dije recién, con vos hice todo bien, te amo hijo, a volar”, escribió, junto a una postal donde se ven ambos abrazados.

En marzo de este año, la noticia de que Benjamín se estrenó con la camiseta de Tigre en la novena división del torneo que organizó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) generó inquietud en más de uno debido a que en reiteradas oportunidades se mostró como un fanático de Boca Juniors.

Benjamín Aguero juega como delantero en las divisiones inferiores de Tigre Instagram: @giamaradona

A pesar de generar revuelo, y con su presencia en el Maracaná, dejó en claro que su ilusión de dedicarse profesionalmente al fútbol va más allá del fanatismo y a su vez demostró que no dejará de hinchar por el club que lo vio crecer.