El día que Diego Maradona fue espía para ayudar a "Latigo" Coggi

Coggi recordó el día que Maradona fue espía para ayudarlo a ganar

27 de enero de 2021

El exboxeador y campeón del mundo Juan Martín "Látigo" Coggi recordó una atrapante anécdota cuando Diego Maradona lo ayudó a ganar su primer título mundial frente al italiano Patrizio Oliva.

Coggi contó que cuando viajó a Italia para disputar la pelea por el título mundial Wélter Jr. contra el napolitano Oliva, Maradona le consiguió material de su rival para preparar mejor el combate y así poder noquear a su contrincante.

El exboxeador dijo que antes de pelear contra él, Oliva le ganó al argentino Ubaldo Sacco y Maradona perdió las apuestas que había realizado en contra del nacido en Nápoles, que le competía en idolatría en la ciudad.

"Primero viene el tema de que peleaba "Ubi" Sacco. Entonces Diego agarra y les juega a todos nuevamente conmigo. Iban a los entrenamientos de Oliva, lo filmaban y me pasaban los cassettes", remarcó Coggi.

El excampeón recordó los momentos vividos junto al Diez. "Nos hicimos muy compinches, a Diego le gustaba mucho el boxeo. Cuando jugaron Roma-Nápoli yo estaba en Italia y me mandó a buscar. Cuando peleo con el koreano Sang-Ho Lee en la primera defensa en Italia, él estaba en primera fila".

Coggi contó además su histórica y polémica victoria frente al colombiano Eder González en Tucumán y de lo mal que la pasó durante el combate. "Lo que pasó ahí lo vi después por televisión, yo no me acuerdo. Me pegaron en el segundo y me desperté en el quinto"

Respecto a la práctica de boxeo por parte de su hijo, Coggi afirmó: "Nunca me gustó, porque él no nació para esto, yo creía que no había nacido para esto, para que tenga que subirse a un ring a maltratarse. Él no estaba en las condiciones que yo estaba, yo odiaba al mundo", recordó sobre su perspectiva en cada combate.