El diálogo que simuló Sebastián Sosa con Lucas Romero para atajar el penal ante Colón Fuente: FotoBAIRES

El arquero de Independiente, Sebastián Sosa, fue la gran figura en el empate de su equipo ante Colón de Santa Fe. Con actitud y prestancia, el portero uruguayo se lució con el penal que atajó en el último minuto, cuando todo parecía conducirse a una peligrosa derrota para el conjunto de Lucas Pusineri, cuyo futuro está condicionado a lo que suceda de acá a fin de año.

El penal que Sebastián Sosa le atajó a Emanuel Olivera Fuente: FotoBAIRES

Desfachatado, histriónico y energético, Sosa llamó la atención de todos cuando en instancia del penal que pateó el defensor Emanuel Olivera, "agitó" a su excompañero en Vélez Sarsfield, y montó una escena que reveló este martes en una entrevista con Halcones y Palomas, en TNT Sports." "Yo lo miraba, el me miraba, y yo movía las manos. Hacíamos un juego psicológico que al final de cuentas, sirvió", reveló, entre risas, el exgolero de Boca Juniors.

"A Olivera lo conocía de Vélez. No me acordaba de cómo pateaba, pero estuvimos con Lucas Romero hablando. Le digo: Lucas, vení, quédate acá que aunque no me acuerdo como patea, vamos a hacer que estamos hablando. Vamos a hacerlo pensar y que piense que estamos hablando de él", contó el jugador de 34 años.

Luego, Sosa le recordó a Hernán Castillo que en una entrevista con el "Pollo" Vignolo, en ESPN 2, había presagiado que atajaría el primer penal que le tocara enfrentar. En caso de que lo hiciera, debía relatarlo. Ahora, dijo, debe cumplir su promesa.