El comentario sin filtro de Joseph Blatter contra Infantino

Joseph Blatter brindó declaraciones este viernes al medio británico The Telegraph desde su residencia en Zúrich. El exdirigente suizo analizó el desempeño de Gianni Infantino al frente de la FIFA a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. Sus palabras apuntaron a la relación del actual presidente con líderes políticos internacionales y a la toma de decisiones administrativas dentro de la entidad madre del fútbol.

Qué dijo Joseph Blatter sobre Infantino

Blatter condujo la organización entre 1998 y 2015 y considera que su sucesor gobierna alejado de la realidad deportiva y enfocado en intereses ajenos a la pelota. Durante la entrevista realizada por videollamada, describió a Infantino como una figura ausente.

Blatter aseguró que su sucesor gobierna desde una esfera alejada de la realidad deportiva (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo) Jacquelyn Martin - AP

El suizo utilizó una metáfora contundente para ilustrar su visión sobre el actual presidente. “Ha desaparecido. Está en una esfera. Creo que ya está en esa esfera donde mañana (hoy) organizará el fútbol en la estratósfera“, afirmó sobre la distancia que percibe entre la cúpula directiva y las bases del deporte.

La crítica central se enfoca en la falta de diálogo con las 211 asociaciones nacionales que componen la federación. Según el exmandatario, la gestión vigente prioriza la interlocución con jefes de Estado por sobre los dirigentes deportivos. Esta dinámica introdujo la política dentro de la organización de la próxima Copa del Mundo de una manera inédita.

Blatter sostiene que el fútbol funciona como un juego social y cultural para todo el mundo. La intervención directa de figuras políticas de Estados Unidos y Arabia Saudita distorsiona ese propósito original.

El exdirectivo denunció la influencia de Arabia Saudita y su financiación en las decisiones del fútbol FABRICE COFFRINI� - AFP�

Los vínculos con Donald Trump y Arabia Saudita

El expresidente de la FIFA profundizó sobre la relación de Infantino con Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman. Blatter cuestionó la cercanía entre las partes y sugirió que los intereses personales priman sobre los institucionales. La preocupación del suizo radica en quién detenta el poder real dentro de la estructura actual.

Una de sus declaraciones más punzantes giró en torno a la ubicación del trofeo del Mundial. El exdirigente puso en duda que la copa permanezca resguardada en Zúrich hasta el inicio del torneo. Su sospecha apunta directamente a la Casa Blanca. "Tal vez ese trofeo ya esté en la Casa Blanca", ironizó respecto a la influencia del presidente electo de los Estados Unidos sobre la organización del evento.

El dirigente suizo ironizó sobre la posibilidad de que la Copa del Mundo ya se encuentre en la Casa Blanca Captura

La situación de Arabia Saudita también ocupó un lugar relevante en el reportaje. El país de Medio Oriente será la sede del Mundial 2034. Blatter acusó a los representantes saudíes de dirigir el fútbol mediante su poderío económico. Según su testimonio, ellos financian las ideas del actual presidente y determinan el rumbo de las decisiones.

Otro punto de conflicto mencionado en la entrevista refiere a la decisión de la FIFA de otorgar un “premio de la paz” a Donald Trump. El Comité Nobel no reconoció al mandatario estadounidense con su galardón. La entidad deportiva busca ocupar ese espacio con una distinción propia. Blatter rechazó esta iniciativa de manera categórica.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.