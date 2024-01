escuchar

Sin dudas que Emiliano Martínez, más conocido como Dibu, es uno de los deportistas argentinos más conocido y querido por el público. Sus atajadas en momentos claves, sumado a su carácter impenetrable y la conquista del Mundial de Qatar, le dieron un crédito importantísimo al nacido en Mar del Plata.

Lejos de su nación de origen, el experimentado arquero se desempeña profesionalmente en el Aston Villa de la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo. Aparejado a su gran rendimiento en el terreno de juego, Dibu siempre mostró su faceta más humana al abrir la puerta de su hogar para revelar detalles de su familia, conformada por su esposa Mandinha Martínez y sus hijos Santiago y Ava.

Emiliano Martínez junto a Mandinha Martínez y sus hijos Santiago y Ava Ronald Wittek - EPA

A pesar de que la mayoría de sus posteos en redes sociales tienen al fútbol como un denominador común, el Dibu decidió dejar de lado el deporte por unos instantes y reveló, mediante un video, cómo es la pileta que tiene en su casa.

Así fue que Martínez, en una storie de Instagram, grabó con su celular una parte de su casa donde la pileta está bajo techo y le posibilita poder usarla sin importar las condiciones climáticas. Sin tener grandes dimensiones, ni ser muy profunda (por la presencia de sus hijos pequeños) el arquero ambientó el lugar con muchas luces y un espacio con asientos que dan a un ventanal para otorgarle un toque personal.

Por último, el arquero de la selección argentina decidió musicalizar el ambiente y decidió sumarle a la storie el tema llamado “Una foto”, del artista musical llamado Mesita, quien tiene una gran repercusión en la industria y en su cuenta de YouTube alcanzó los 700 mil suscriptores.

Dibu habló de sus “juegos mentales” y explicó por qué no volvió a ver la final del Mundial

Emiliano Martínez fue una pieza fundamental para la obtención del Mundial de Qatar. En sus reconocidas habilidades, una de ellas sobresalió por sobre el resto: atajar penales. En una entrevista brindada al sitio DAZN Español, el Dibu explicó que utiliza los juegos mentales para condicionar al contrincante que tiene enfrente.

“Soy como me ves jugar los partidos. La verdad es que uso poco el juego mental. Soy un jugador muy serio que intenta parar el máximo número de disparos, salvo en una definición por penales. Si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo”, y agregó: “Es a todo o nada, y es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina”.

Emiliano "Dibu" Martínez fue una de las figuras de la selección argentina durante el Mundial de Qatar Aníbal Greco

A su vez, explicó que no volvió a ver la final contra Francia: “No tuve tiempo para sentarme y ver tranquilo el partido completo en mi casa. Tengo dos hijos pequeños que son tremendos”.

En esa misma línea, explicó que vio algunos recortes, pero no los 120 minutos más los penales: “Ya he pasado la página. Desde entonces jugué más de 50 partidos en este 2023. Siempre me mandan algunos resúmenes y me vienen algunos momentos a la cabeza, eso sí”, cerró.