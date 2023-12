escuchar

Pasó un año de la consagración de la selección argentina en la Copa del Mundo de Qatar, en la que Emiliano “Dibu” Martínez resultó una de las figuras principales por sus atajadas durante los partidos y en las definiciones por penales ante Países Bajos, en los cuartos de final, y frente a Francia, en la final. Sus interacciones con los rivales fueron unos de los temas centrales en la entrevista que le concedió al sitio DAZN Español.

¿Recurso o juego mental? Es el interrogante que está planteado. Responde el arquero: “Soy como me ves jugar los partidos. La verdad es que uso poco el juego mental. Soy un jugador muy serio que intenta parar el máximo número de disparos, salvo en una definición por penales. Si me ves en un penal de un partido normal no voy a estar bailando, por ejemplo”.

Dibu frente a Yerry Mina: “Mirá como te como”

En ese sentido, con el recuerdo de sus charlas, bailes, saltos y gestos en las resoluciones por penales, el futbolista de Aston Villa diferenció: “Es a todo o nada, y es algo que me sale en el momento de la tensión o adrenalina”. En esas situaciones, Martínez acepta que intenta sacar el máximo de su capacidad y eso lo ha llevado a ciertos juegos psicológicos con adversarios, desde aquel “A vos ya te conozco, mirá cómo te como” a Yerry Mina frente a Colombia por la Copa América de Brasil 2021.

Luego, la leyenda se fue agigantando gracias a las atajadas, resultados, títulos y un reglamento que sufrió una modificación para impedir que se generen ese tipo de acciones.

El baile de Dibu Martínez ante Países Bajos

En las críticas que recibió de jugadores rivales se expuso que en el torneo inglés no se lo observa con esa misma intensidad. “¡Qué voy a hablar si no tengo ni tiempo para acomodarme! La Premier League es tan rápida. Y la verdad, no me gusta hacerlo mucho”, aseguró. “En los partidos a todo o nada puede ser un recurso. Pero de ahí a que lo haga en todos los partidos, hablar a cada rival en un uno contra uno...”, agregó.

En su entrevista con el medio inglés en su versión hispana, Dibu reveló que su hermano le había comentado que la familia había vuelto a ver en las retrasmisiones de la final ante Francia en Argentina. Su caso particular es diferente: “No tuve tiempo para sentarme y ver tranquilo el partido completo en mi casa. Tengo dos hijos pequeños que son tremendos”. Sí, pudo mirar las películas “Muchachos” y “Elijo Creer”, dos versiones que recuerdan la consagración argentina que están actualmente en los cines argentinos.

Las provocaciones de Dibu a Kolo Muani en Qatar 2022

Los highlights y videos cortos que dan vuelta por los medios y las redes sociales siempre los tiene a mano y le traen buenos recuerdos. Sin embargo, aquellos algo más de 120 minutos, con un 3-3 infartante en el que salvó al equipo de Lionel Scaloni de la derrota casi sobre la hora en un mano a mano con Kolo Muani, y los penales consagratorios, no volvió a vivirlos por completo. “Ya he pasado la página. Desde entonces jugué más de 50 partidos en este 2023. Siempre me mandan algunos resúmenes y me vienen algunos momentos a la cabeza, eso sí”, comentó.

Emiliano "Dibu" Martínez le sacó a Kolo Muani el gol que le hubiera dado el título a Francia en Qatar 2022 y luego fue clave en la definición por penales. Robert Michael - dpa

El marplatense deja su huella cuando sale a la cancha en cada juego y el actual DT de su equipo, Aston Villa, hace poco lo definió. “Diría que él es muy intenso. Intenso en los entrenamientos, intenso en las reuniones, intenso durante todo el día del partido, intenso al hablar... No te deja relajar”, comentó Unai Emery.

Más allá de su histrionismo en las situaciones claves en los últimos años con el seleccionado argentino, los números de Dibu son fantásticos, especialmente en los penales. A lo largo de su carrera como profesional, debió enfrentar 33 penales durante los partidos y contuvo 11, lo que significa que detuvo uno de cada tres remates recibidos hasta el momento.

Y, además, en los desempates con tiros desde los once pasos, contra Colombia en Brasilia en la Copa América 2021, contuvo los remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona para llevar al conjunto albiceleste a la final, y en el Mundial, detuvo los disparos de Virgil van Dijk y Steven Berghuis ante Países Bajos y le atajó el tiro a Kingsley Coman en la final con Francia, donde Aurelien Tchouameni pateó desviado luego de la presión que Dibu ejerció previo al remate.

