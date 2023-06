Oscar Ruggeri contó una infidencia sobre los jugadores de la selección argentina

escuchar

Este lunes, el columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló una infidencia vinculada a los futbolistas de la selección argentina, en el marco de un debate sobre a los premios que cobran los jugadores por sus triunfos. En un intercambio con su colega, el exarquero de Boca Juniors, “Mono” Navarro Montoya, se remitió a su historia personal con la camiseta del combinado nacional, que vistió entre 1983 y 1994. “Voy a decir lo que nos pasaba a nosotros. Cuando fuimos a hablar con Grondona (expresidente de la AFA), nos dijo: ‘¿Qué quieren, premios?’. Viste cómo era: ganen, y cuando ganen, vengan a buscar. Ganamos, fuimos igual y nos sacó ca...”, narró.

Intrigado sobre aquel suceso en particular, el conductor Sebastián Vignolo le consultó a Oscar si, finalmente, les dio un premio. “Sí, nos aumentó, pero era lo mismo...”, dijo, resignado, el exdefensor. Después, el Cabezón admitió que la actitud del futbolista en relación a la selección argentina es más laxa respecto de la cuestión económica. “Mirá, te llaman de la selección argentina, más hoy, entonces, ¿Messi va a llamar para decirle ‘me van a dar el premio’? Messi ya tiene por otro lado”, reflexionó. En esa misma línea, el animador aseguró que, a los deportistas, “no les cambia nada”.

No obstante, en ese momento, el columnista Federico Bulos recordó que, en la selección argentina, “cuando juega Messi, el caché” es muy superior, tras lo cual Ruggeri hizo un paralelismo entre La Pulga y su excompañero de equipo, Diego Maradona: “Cuando íbamos sin Maradona, nos daban un millón, y cuando iba Maradona, nos daban cinco millones de dólares”. Allí, los periodistas resaltaron que Messi no falta a ningún partido con La Albiceleste, lo cual le dio pie a Ruggeri a contar un desconocido dato sobre los jugadores del equipo nacional.

Oscar Ruggeri reveló cómo se maneja el tema de los premios Captura ESPN

“Una vez fui a la AFA y bueno, los conozco a todos, están de toda la vida, entonces les dije: ‘¿Cómo es ahora lo de los premios?’. Y me dicen: ‘La verdad, los pibes, los premios que ganan por partido, los pasan a buscar los familiares, ni vienen a cobrar los premios. Están en otra cosa. La selección es otra cosa’”, sentenció, concluyente, el exzaguero central. En el plano de los equipos, el jugador explicó cuál es el modus operandi entre los colegas: “Primero hablás en el vestuario y vas sacando (información). Estos son bichos (por el Mono), Vos ibas a apuntar a los grosos ¿Quién ganaba más? El Mono. Decías: ‘¿Arreglaste?’, ‘Sí, ya arreglé'”, dramatizó.

Seguidamente, evocó una historia personal que ilustra el modo de relacionarse en sus tiempos de futbolista con los dirigentes: “Yo fui a firmar un contrato una vez y me dijeron: ‘Mirá este lo que gana, ¿y vos querés ganar como éste?’. ‘¿Vos querés ganar como el seis?’. Porque el seis era la figura en ese momento. Y le digo: ‘No, yo quiero ganar lo que yo quiero ganar’. Me metió el contrato. No te lo digo el dirigente, está en política ahora”, dijo, críptico, Ruggeri. “Ah, no, un botón, perdón, muy mal dirigente”, opinó Vignolo, quien pidió que, “por las dudas”, no le dijera el nombre de la persona en cuestión.

