El duro descargo de Mauro Icardi por estar libre y seguir sin club: “Confunden desempleo con fracaso”

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por su situación profesional. El delantero argentino, de 33 años, se encuentra actualmente sin equipo luego de finalizar su vínculo con Galatasaray y, mientras define cuál será el próximo paso de su carrera, recibió críticas en las redes sociales por permanecer sin contrato. Frente a esos comentarios, decidió responder con un contundente mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

El futbolista compartió una serie de imágenes y videos en los que se lo puede ver entrenando, en algunos casos junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez. Asimismo, acompañó las publicaciones con una reflexión sobre su presente y cuestionó la idea de que no tener un contrato vigente signifique estar atravesando un fracaso profesional.

Mauro Icardi compartió imágenes de sus entrenamientos mientras define su futuro profesional (Captura: Instagram @mauroicardi)

“Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Icardi al comienzo de su mensaje. Luego profundizó sobre las elecciones que tomó durante su carrera y dejó en claro que, para él, encontrarse momentáneamente sin club no implica quedarse sin alternativas.

“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, sostuvo.

El deportista compartió su entrenamiento junto a la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El delantero también se refirió directamente a quienes expresan preocupación por su situación laboral. “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”, concluyó.

El futbolista respondió a las críticas que recibió por estar actualmente sin club (Foto: Instagram @mauroicardi)

Las imágenes que acompañaron el mensaje mostraron a Icardi en plena preparación física. En algunas de ellas aparece junto a la China Suárez, con quien mantiene una relación que también genera una importante exposición mediática, en medio de la conflictiva relación que el futbolista mantiene con su exesposa, Wanda Nara, madre de sus dos hijas.

El futuro profesional de Mauro Icardi

Cabe destacar que Icardi quedó libre del Galatasaray después de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato. El club turco le había ofrecido continuar con una reducción salarial respecto de los aproximadamente 10 millones de euros anuales que percibía, pero las partes no lograron un entendimiento.

Icardi se encuentra sin equipo tras finalizar su vínculo con Galatasaray (Photo by Seskim Photo/MB Media/Getty Images) Seskim Photo/MB Media - Getty Images Europe

Entre las posibilidades que aparecieron durante el mercado estuvo Lazio, que llegó a mantener conversaciones con el entorno del delantero. Sin embargo, la negociación no prosperó y el argentino finalmente no se incorporó al equipo italiano.

Por ahora, el delantero continúa como jugador libre y se entrena mientras analiza alternativas para definir su próximo destino. A lo largo de su carrera europea pasó por Sampdoria, Inter, Paris Saint-Germain y Galatasaray, y acumula 250 goles en 478 partidos.