El fútbol, a veces, trasciende el resultado deportivo y se convierte en un aliado inesperado de la salud. José Antonio Suárez, un vecino de A Coruña y dueño del hotel Nogallás, halló un tumor maligno en su cuerda vocal izquierda a raíz de un grito de gol. El hecho ocurrió durante la final del Mundial de España frente a Argentina, instancia donde el futbolista Ferran Torres anotó un tanto decisivo para el equipo español.

Según contó a La Voz de Galicia, Suárez forzó su voz de forma consciente para molestar a unos vecinos que seguían la transmisión con retraso temporal: “Reconozco que forcé un poco porque quise hacer un spoiler, porque sé que había unos vecinos que lo estaban viendo con cierto retardo y para fastidiarles un poco el gol”. La euforia del momento y la intención de anticipar el resultado derivaron en una afonía persistente.

José Antonio Suárez se salvó del tumor maligno en su cuerda vocal izquierda “gracias” a Ferran Torres La Voz de Galicia

Al finalizar el encuentro, el hombre notó que su voz no regresaba y, ante la preocupación familiar, su hijo insistió para que realizara una consulta médica profesional. Este pedido de auxilio permitió que los especialistas detectaran la patología en una etapa tratable: “Me descubrieron un tumor maligno en la cuerda vocal izquierda”. El doctor Juan Carlos Vázquez Barro realizó la intervención quirúrgica en el Hospital Materno Infantil de A Coruña.

Suárez califica el resultado con un puntaje máximo y asegura que el personal sanitario brindó una atención excelente. El protagonista aseguró a La Voz de Galicia que su recuperación marcha de forma favorable tras la operación. Al respecto de lo ocurrido, el hombre afirmó con contundencia: “Gracias al gol de Ferran Torres me descubrieron un cáncer”.

Ferran Torres es mucho más que un héroe nacional para España BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La trayectoria de Suárez como hotelero suma 45 años de labor ininterrumpida, aunque su gestión del establecimiento Nogallás, situado en San Roque de Afuera, finalizó hace pocos meses con una reciente jubilación. El hotel, un espacio que comenzó como hostal de dos estrellas y evolucionó con el tiempo, albergó numerosas historias. Suárez recuerda con nitidez la cercanía de deportistas como Miroslav Djukic y Juan Carlos Valerón, quienes frecuentaron el lugar.

El hotelero menciona que el futbolista Valerón, un hombre solidario, ayudó a personas en situación de calle al pagar sus alojamientos en el establecimiento. La vida de Suárez, hijo de emigrantes gallegos en Caracas, siempre mantuvo un vínculo fuerte con su comunidad y con el Deportivo de A Coruña. De hecho, su hijo Pablo, quien cumple 40 años en diciembre, protagonizó una anécdota mediática en 1991 al recitar la alineación del club en Antena 3 Radio tras un ascenso a Primera División.

El Real Club Deportivo de A Coruña volvió a la primera división para la temporada 2026/27 @RCDeportivo

El hombre admite que todavía atraviesa el proceso de cambio tras abandonar su actividad comercial. La gestión de trámites, recibos y la modificación del número telefónico del hotel ocupan sus días actuales. No obstante, Suárez proyecta nuevas rutinas orientadas al bienestar físico: la natación, el gimnasio y las caminatas figuran como las actividades elegidas para su nueva etapa de vida junto a su esposa, Inés Gómez, y sus nietas.

El balance de cuatro décadas y media al frente del Nogallás queda resumido por el propio protagonista como una experiencia satisfactoria. Suárez destaca que la cortesía y la mejora constante fueron los pilares de su gestión. Hoy, tras el susto médico, valora la salud como el mayor triunfo obtenido.