Las vacaciones de Anto Roccuzzo: yate, lectura de fantasía, frutas y amor familiar

A casi tres semanas de la final del Mundial 2026, en la que Argentina obtuvo el segundo puesto tras perder 1 a 0 ante España, los integrantes de ‘La Scaloneta’ intentan dejar atrás la derrota, enfocarse en su futuro profesional y disfrutar de su familia. Entre las mujeres que acompañan a los futbolistas se encuentra Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, quien deslumbró al mostrar algunos de los momentos de disfrute que transita.

Tras el cierre de la Copa del Mundo, la esposa de Lionel Messi compartió postales de su desconexión familiar y sorprendió a todos Instagram (@antonelaroccuzzo)

Mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 42 millones de seguidores, la rosarina publicó una serie de fotografías que rápidamente llamaron la atención de sus fanáticos. En el carrete destacó una vez más su pasión por la lectura de fantasía: Antonela posó recostada en una colchoneta flotante dentro de la pileta, luciendo una bikini roja y anteojos de sol, mientras disfrutaba de su lector de libros electrónicos.

Anto Roccuzzo deslumbró con una bikini roja (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

La foto tipo Polaroid que la rosarina exhibió sobre las páginas de su libro (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

En otra de las capturas mostró su selección literaria del momento: la reconocida saga de Holly Black, con la que exhibió los ejemplares de El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, junto a una foto instantánea tipo Polaroid apoyada sobre las páginas de su libro.

(Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

Los momentos en el agua continuaron a bordo de un exclusivo yate durante el atardecer. Con una bikini celeste con bordes blancos, Roccuzzo se mostró disfrutando de la brisa marina y compartiendo abrazos y risas junto a uno de sus hijos, lo que reflejó el clima cálido y distendido que reina en sus días de descanso.

Con una bikini celeste con bordes blancos, Roccuzzo se mostró disfrutando de la brisa marina (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

Para completar el cuadro veraniego, la influencer no dejó de lado los detalles gastronómicos ni las costumbres argentinas: compartió dos tazones de madera con frutas frescas —uvas, frutillas, ciruelas, kiwis y ananá— y la infaltable ronda de mates con el nombre de su hijo Ciro grabado, acompañado por una tentadora canasta de medialunas recién hechas.

En el posteo se vio la infaltable ronda de mates con el nombre de su hijo Ciro grabado en la virola (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

La influencer no dejó de lado los detalles gastronómicos ni las costumbres argentinas: compartió dos tazones de madera con frutas frescas —uvas, frutillas, ciruelas, kiwis y ananá— y la infaltable ronda de mates (Foto: Instagram/@antonellaroccuzzo)

La publicación, la cual acompañó con una breve secuencia de emojis que resumieron a la perfección su propuesta veraniega, volvió a cosechar millones de likes y miles de comentarios. “Está leyendo Los habitantes del aire”; “Las cosas simples a veces son las que más feliz te hacen. Ese mateee” y “Nadie te supera!!!! y a Leo menos”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que la rosarina recibió (Foto: Captura Instagram/@antonelaroccuzzo)

Roccuzzo volvió a realizar un posteo en sus redes sociales luego de que el 20 de julio, día siguiente a la derrota de Argentina frente a España, cuando publicó un sentido mensaje en apoyo al capitán del equipo de Lionel Scaloni. “Siempre vas a ser el mejor, @leomessi. No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo. Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único”, expresó.

Antonela Roccuzzo se sumó al comunicado de Lionel Messi, publicado apenas unos minutos antes Captura Instagram (@antonelaroccuzzo)

Y completó: “Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia. Sos el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas. Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo”.