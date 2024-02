En medio de una gira por el continente asiático, el Inter Miami empató sin goles en un amistoso contra el Vissel Kobe. Con Lionel Messi ingresando a la cancha en el segundo tiempo, el equipo estadounidense redondeó un discreto partido ante un rival de menor jerarquía.

Con la intención de jerarquizar al plantel, el técnico Gerardo “Tata” Martino decidió rodear a Messi con exjugadores del FC Barcelona tales como Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez, que llegó en este mercado de pases.

Integrantes de un equipo que pasó a la historia por su manera de jugar y los títulos que conquistó, el Inter se topó contra el Vissel Kobe que tiene como embajador deportivo a Andrés Iniesta, un futbolista clave que brilló al lado de La Pulga en el Blaugrana. Con el recuerdo latente de los momentos vividos, el español aprovechó la estadía de sus excompañeros por el continente asiático para juntarse con ellos y sacarse una foto que rápidamente subió a su cuenta de Instagram.

Andrés Iniesta y la foto junto a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets

“Qué bonito volver a verlos”, destacó Iniesta en una foto donde él está en el medio y a sus costados Messi, Suárez, Alba y Busquets. A su vez, con el emoji del corazón, demostró el cariño incondicional que los une con los futbolistas que hoy en día defienden los colores de un club con pocos años de historia que necesita reposicionarse en la Major League Soccer (MLS).

En una postal que fue tomada en Tokio, Japón, Iniesta recibió una gran cantidad de likes y comentarios donde los usuarios mostraron su nostalgia por ver juntos a deportistas que marcaron una época dorada en el Barcelona.

“Demasiadas leyendas en una sola imagen”; “Nos enamoraron del fútbol”; “Qué feliz me hicieron estos cinco”; “El mejor equipo de toda la historia”; “El tiempo vuela” y “Cuando el mundo le tenía miedo al Barcelona”, fueron las menciones más destacadas de un posteo que trascendió en Instagram y tocó las fibras íntimas de los fanáticos.

A su vez, el Barcelona también se hizo eco de la foto y la compartió en sus redes: “Once a culer, always a culer”, escribió.

La revelación del Kun Agüero sobre la salida de Messi del Barcelona

En una entrevista con Juan Pablo Varsky para Clank Media, el Kun Agüero contó cómo fueron aquellos días en 2021 cuando su pase al Barcelona estaba a detalles de concretarse. Con todos los preparativos listos, el streamer explicó cómo fue el momento donde se enteró del volantazo de La Pulga de dejar el club catalán.

“Cuando el City me dice que no me iba a renovar surge una llamada y mi representante me dice: ‘El Barça preguntó si estás dispuesto a ir para allá, pero no te pueden pagar lo que te paga el City’. Yo le dije: ‘Me da igual’”, explicó Agüero.

Ilusionado con compartir un terreno de juego con el astro, el Kun explicó cómo se enteró de la noticia de la salida de Leo del Barcelona y cómo repercutió en él, quien finalmente firmó con la institución española: “Yo le estaba enseñando a tomar mate a Ibai Llanos y nos enteramos los dos de la salida de Leo. Yo no le creí y él tampoco, porque pensaba que era fake. Le pregunté a Leo y le puse solamente: ‘¿Es verdad?’. Y me dijo que sí. No le contesté más nada porque no sabía qué decirle”, destacó ante la mirada atenta de Varsky.

En un año que resultó fatídico para ambos, Messi abandonó el Barcelona y el Kun, quien llegó para ocupar su lugar, se retiró a los tres meses de firmar su contrato por una afección cardíaca.