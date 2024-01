escuchar

El plantel de Inter Miami se encuentra abocado a lo que serán los trabajos de pretemporada. Tras culminar la temporada 2023 y con varios días de descanso, el equipo conducido tácticamente por Gerardo “Tata” Martino retornó a los entrenamientos con algunos refuerzos, entre ellos Luis Suárez, un deportista de extensa trayectoria y muy amigo de Lionel Messi, la estrella del conjunto estadounidense.

A raíz de su llegada a los Estados Unidos para sumarse a las filas del Inter Miami, el “Pistolero”, como se lo apoda a Suárez, debió afrontar la bienvenida del plantel y a su vez el festejo de su cumpleaños número 37 con el tradicional pasillo, donde sus compañeros se encargan de golpearlo cariñosamente. A pesar de esa intención, Messi dio la nota y, con la confianza que tiene con el uruguayo, decidió pegarle con la mano abierta en la zona de la nuca, algo que le disgustó a Suárez.

Al terminar el pasillo, el argentino, quien se ubicó último, le asestó un golpe con su mano abierta y Suárez, que sintió el golpe, se dio vuelta y lo agredió verbalmente: “¿Desde cuándo pegás vos en los pasillos, bobo?”, deslizó el delantero, quien viene de ser el goleador del Gremio de Porto Alegre.

Este momento fue grabado por los empleados del club que estaban en el campo de entrenamiento y causó mucha gracia entre sus compañeros, quienes depositan toda la fe en esta dupla que brilló en el FC Barcelona y actualmente, con algunos años más en el lomo, guiarán al resto para conquistar varios trofeos en el fútbol norteamericano.

Luis Suárez, Lionel Messi y Sergio Busquets en un entrenamiento del Inter Miami Rebecca Blackwell - AP

Por otra parte, además de Messi y Suárez, quienes integran el plantel y también coincidieron en el conjunto culé son Sergio Busquets y Jordi Alba, dos piezas importantísimas en ese equipo dirigido por Pep Guardiola que batió todos los récords y se convirtió en un ejemplo a seguir para los demás.

Lionel Messi presentó la remera del Inter y pronunció sus primeras palabras en inglés

En la presentación de la camiseta alternativa del Inter Miami (de color negra y rosa) que se dio a bordo de un crucero en Florida, Lionel Messi tomó el micrófono para decir unas palabras acerca de la embarcación que zarpará de Miami el próximo 27 de enero y se animó a decir sus primeras palabras en inglés, una circunstancia que siempre evitó.

Lionel Messi en la presentación de la camiseta del Inter Miami Lynne Sladky - AP

“Es un gran honor para mí, sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero, así que sin más nombro a este barco Icon of the Seas. Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él”, expresó el argentino, con una mueca de sonrisa por haber presenciado este evento, donde además de la nueva indumentaria de su equipo, promocionó la embarcación que él apadrina.

The Icon of the Seas fue construido en 900 días, un tiempo récord para un barco de 365 metros de largo y un peso bruto de 250 mil toneladas. A su vez, dentro de su recorrido estará el Caribe oriental y occidental, dos puntos que podrán ser abordados al pagar una tarifa de 1800 dólares por persona.