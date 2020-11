El enojo de Mariano Closs con quienes "aislaron" a Diego Maradona

Closs, cargó contra el entorno de Diego Maradona Crédito: Captura TV

26 de noviembre de 2020 • 10:47

El periodista Mariano Closs realizó una fuerte crítica al entorno que rodeó a Diego Maradona en estos últimos años, por el confinamiento del astro lejos de su familia y amigos más íntimos.

"Lo que se me vino a la cabeza fue la película, lo que va a venir ahora en adelante. Ahí me agarró la bronca. La bronca de no saber lo que pasa adentro, la bronca de dos hijas que advirtieron de la situación", dijo Closs en relación al aislamiento del astro con sus íntimos.

Closs agregó que está interesado en conocer los últimos momentos de Maradona como su admirador. "Tengo ganas de saber qué es lo que paso, y no lo digo como periodista. Coppola me decía que tenía ganas de verlo y no podía, a las chicas que le cambian el teléfono la gente que lo rodeaba".

Luego, el relator pidió que salgan a la luz las responsabilidades de quienes estuvieron al lado de Maradona en los últimos años. "Creo que dentro de un tiempo tiene que ser el momento de dar la cara los que verdaderamente estaban alrededor. Andá a saber hasta dónde se dejó domar o no Maradona. Lo que a mí me interesa saber, es quién lo puso ese viernes en un estadio".

"Me encantaría que con el tiempo esta gente aparezca a contarle a Claudia y a sus hijas que no pudieron ver al papá, salvo ahora en una ambulancia o en el sanatorio, no poder entrar a una casa, tener el número de celular cambiado todos los días", expresó el periodista.

Closs, indignado con el trato y el hermetismo alrededor del Diez remarcó: "Ojalá puedan contarles qué hicieron con Maradona en este tiempo. Si estaba consciente o no, si estaba dopado o no, si era capaz en sus actos. Eso sería interesante".

"¿Cómo las hijas no van tener el número del teléfono para llamar o pisar la casa del padre? ¿Tan cínico es un padre? Diego no. Estaría en un momento de confusión, en un momento de complicaciones médicas", supuso el relator.

Closs, que apuntó contra las personas que rodearon a Maradona, explicó que es público el enojo de Dalma y Gianinna con el abogado Matías Morla y resaltó: "No es a nivel periodístico, estoy haciendo un reclamo sentimental".